Гурбангулы Бердымухамедов и обсудил с Вагитом Алекперовым разработку месторождений на Каспии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава российского «Лукойла» Вагит Алекперов в ходе встречи в понедельник обсудили разработку и освоение нефтегазовых месторождений на Каспии. Об этом сообщил туркменский новостной портал Orient.

По его данным, туркменский лидер на встрече говорил о расширении географии международных поставок углеводородов, а также о направлениях энергетической политики страны, включая стимулирование инвестиций в инфраструктуру топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает портал, Алекперов проинформировал Бердымухамедова о работах, которые «Лукойл» ведет в туркменском секторе Каспия. Глава российской компании также озвучил ряд предложений по участию в проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана.

В октябре Бердымухамедов и Алекперов обсуждали «освоение углеводородных ресурсов Каспийского региона».

Как информировало в феврале туркменское информационное агентство ТДХ, «Лукойл» может принять участие в разработке месторождения «Достлуг» («Дружба») в Каспийском море. 21 января Туркменистан и Азербайджан подписали межправительственный меморандум о совместной разведке и разработке этого месторождения. Подробности этого документа не приводились. По данным источников в Баку, месторождение было открыто в 1986 году азербайджанскими геологами. Согласно имеющимся оценкам, его запасы могут составлять около 50 млн тонн нефти.