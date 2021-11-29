В SOCAR заявили, что они не контролируют качество продаваемого топлива

«В Азербайджане другие государственные органы контролируют качество бензина и топлива. SOCAR – всего лишь производитель».

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, сообщает Report.

По его словам, в ходе расследования, проведенного соответствующими структурами на автозаправочных станциях, были выявлены некоторые недочеты:

«Они связаны с хранением топлива. Не исключено, что в топливо добавляются различные примеси. Бензин, производимый на нефтеперерабатывающем заводе (АИ-92), соответствует нормам и стандартам, действующим в Азербайджане. Его качество регулярно проверяется в лабораториях. Мы хотим, чтобы продукция, производимая на заводе, также соответствовала международным стандартам. Поэтому ведутся работы по модернизации», — сказал он.

Представитель SOCAR отметил, что после начала производства в Азербайджане бензина стандарта «Евро-5» количество автомобилей, работающих на этом топливе, может увеличиться.