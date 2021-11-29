Бердымухамедов: Баку и Ашхабад должны принимать совместные меры для формирования новых транспортных коридоров

Азербайджан и Туркменистан нуждаются в дальнейших совместных разработках и осуществлении энергетических проектов, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Азербайджан и Туркменистан являются самодостаточными государствами, богатыми на углеводородные ресурсы, и выступают за диверсификацию их поставок на мировые рынки на паритетной основе, с учётом интересов производителей, транзитёров и потребителей. В данном контексте имеется необходимость в дальнейших совместных разработках и осуществлении энергетических проектов для обеспечения энергобезопасности в регионе, а также улучшения благосостояния народов двух стран», — сказал Бердымухамедов 26 ноября на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Согласно информации на сайте туркменского лидера, в ходе встречи стороны также отметили необходимость активизации установившихся плодотворных связей на ряде ключевых направлений, в том числе в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах, в транспортном секторе, отмечается в информации.

«Бердымухамедов и Джаббаров подчеркнули, что последовательная реализация договорённостей, достигнутых на высшем и межправительственном уровнях, а также регулярные встречи представителей министерств и ведомств, деловых кругов, участие в проводимых масштабных совместных форумах, напрямую служат укреплению туркмено-азербайджанского диалога, выстраиваемого на принципах равноправия и взаимоуважительного сотрудничества», — говорится в сообщении.

На встрече президент Туркменистана также отметил необходимость принятия совместных мер в целях более широкого использования потенциала обоих государств для успешной реализации проектов по формированию новых транспортных коридоров. «Это направление – один из ключевых векторов межгосударственного взаимодействия. Подтверждением тому служит увеличение объемов транзитных грузов как из Туркменистана в Азербайджан, так и из Азербайджана в Туркменистан. В этой связи констатировалось, что проводимые рабочие встречи, консультации с привлечением соответствующих транспортных организаций двух стран будут содействовать дальнейшему наращиванию партнерства в данном секторе», — подчеркивается в информации.