Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters, передает РИА Новости.

Команда экспертов изучила воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

«Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат в комментарии Jerusalem Post.

Отмечается, что миллиметровые волны широко применяются в медицине, в частности для борьбы с раковыми клетками. Другое применение — беспроводная передача энергии.

Ученые обратили внимание, что миллиметровые волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. При этом новый метод годится для применения на различных деликатных поверхностях — например, на оборудовании и другой технике. Авторы исследования сомневаются, что новый способ обеззараживания можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека, но в то же время отмечают, что он действует гораздо быстрее: всего за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — пояснил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.

Ученые опробовали новую технологию на полиовирусе, и добились аналогичной с коронавирусом эффективности.