Российско–азербайджанский Экспертный Совет обнародовал текст коммюнике

18 ноября 2021 в Баку состоялось первое заседание Российско-Азербайджанского Экспертного Совета по теме «Азербайджано-Российское стратегическое партнерство как важный фактор постконфликтного развития и регионального сотрудничества», организованное совместно Центром Анализа Международных отношений Азербайджана и Российским Советом по международным делам в рамках Меморандума о сотрудничестве.

Выступившие на открытии мероприятия Помощник Президента, начальник отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, председатель ЦАМО Фарид Шафиев, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, посол по особым поручениям МИД АР Эльшад Искендеров, отметили важность прямых контактов экспертов России и Азербайджана в углублении стратегического партнерства двух стран, повышении эффективности сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в решении региональных вопросов.

В ходе заседания Совета, продолжившегося в формате панельных обсуждений, участники РАЭС — ведущие представители азербайджанских и российских экспертных центров:

1. Представили оценки по широкому кругу вопросов, связанных с различными аспектами двухсторонних отношений, проблем региональной безопасности, сотрудничества двух стран в отношении глобальных вызовов и по другим актуальным вопросам в повестке дня двух государств. В частности, были обсуждены текущее состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в условиях новой реальности в регионе Южного Кавказа и в свете стоящих перед сторонами задач, определенных Трехсторонними заявлениями глав Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от ноября 2020 и января 2021 гг.

2. Подчеркнули общность позиций России и Азербайджана в недопущении новой эскалации военной напряженности и строительстве конфигурации долгосрочной стабильности в регионе. В связи с этим, была отмечена необходимость реализации, без дальнейшего промедления, задач, определенных Трехсторонними заявлениями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от ноября 2020 и января 2021 гг.

3. Было отмечено, что скорейшее начало процесса делимитации и последующей демаркации международно признанной границы Армении и Азербайджана, при посредничестве РФ, является безальтернативным шагом для де-эскалации пост-конфликтной напряженности. Была также отмечена недопустимость создания условий для деструктивного влияния вне-региональных игроков, направленного на подрыв выполнения Трехсторонних заявлений, являющихся устойчивой базой для достижения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

4. Была отмечена общность позиций России и Азербайджана в необходимости скорейшего восстановлении прерванных в результате конфликта региональных коммуникаций не только с точки зрения повышения благосостояния всех стран региона, но и важного элемента создание атмосферы доверия и построения долгосрочного мира на Южном Кавказе.

5. Отметив приближение даты 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, члены Совета выразили готовность способствовать дальнейшему повышению уровня российско-азербайджанского стратегического партнерства, основанного на уважении суверенитета и взаимном учете интересов сторон, в частности, через институонализацию сотрудничества экспертов. В связи с этим было принято решение о проведении заседаний Совета на постоянной основе и расширения сферы его деятельности при организационной поддержке РСМД и ЦАМО.