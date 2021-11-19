«Война доносов»

Игорь Коротченко, известный российский военный эксперт, политолог и редактор журнала «Национальная оборона», получил «бан» в Facebook. Как сообщил сам Коротченко в своем ТГ-канале, «Фейсбук» забанил его на три дня за вопрос «Почему за почти 30 лет армяне все разрушили и ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?» И приложил скриншот. Через несколько часов, впрочем, блокировка была снята, о чем Игорь Коротченко сообщил уже в Facebook. Теоретически это повод вздохнуть с облегчением: проблема решена, аккаунт разблокирован, российский эксперт вновь получил выход в Facebook. Тем более что комментарий Коротченко вовсе не нарушает «норм сообщества» и представляет собой констатацию исторической правды.

Но вот означает ли это, что в истории с «цифровыми репрессиями» против Коротченко можно ставить точку?

Политика «блокировок» и «банов» в империи Марка Цукерберга уже давно вызывает недоумение. Нет, конечно, на первый взгляд все логично и цивилизованно: наказывают за бранную лексику, преследования, оскорбления на расовой, религиозной и национальной почве и т.д. Но на деле решения о блокировке принимаются на основе весьма размытых алгоритмов, известных и понятных разве что их создателям. Более того, эти самые размытые критерии дают прямо-таки неограниченный простор для «войны доносов». Которую, судя по всему, развернули в соцсетях армянские националисты — прежде всего против российских же экспертов, которые представляют ситуацию вокруг Карабаха такой, какая она есть, а не так, как этого хотелось бы господам с заканчивающимися на «-ян» фамилиями.

И да, эта война не ограничивается жалобами в ФБ.

Так, ТГ-канал под названием «Клуб регионов» провёл заседание «клуба экспертов». После чего опубликовал пространный, насколько позволяют рамки «Телеграмма», донос на «азербайджанское лобби». Оказывается, «азербайджанский лоббизм в России — пожалуй, наиболее активный и эффективный», что он приобрёл форму «госзаказа» и т.д. Напоминают, разумеется, о самых громких антиазербайджанских вбросах, в частности, «радикальном неонацистском объединении ВБОН» (об этом провокационном фейке подробно рассказывал Minval.az), об убийстве молодого азербайджанца в Новосибирске, которое представляют как «инцидент в Новосибирске, когда члены азербайджанской диаспоры требовали чуть ли не самосуда над сотрудником ГИБДД», и, наконец, «конфликт в Новых Ватутинках». Где, напомним, имела место бытовая драка, фигурантами дела являются два гражданина России из Оренбургской области, но этот криминальный инцидент всячески пытаются «пристегнуть» к Азербайджану.

После этого авторы «доноса» перечисляют наиболее известных «лоббистов Азербайджана» в РФ: «В качестве примера влияния называют бакинские корни двух губернаторов Петербурга (Беглов и Полтавченко) и их тесные отношения с турецко-азербайджанским бизнесом. Это позволило данному бизнесу за 10 лет реализовать в северной столице строительные проекты примерно на 50 млрд руб. (ЗСД, Лахта-Центр, аэропорт Пулково и пр.). Другой регулярно упоминаемый пример — колоссальное влияние московско-азербайджанского бизнесмена Года Нисанова (регулярно упоминается о его дружбе с главой СВР Сергеем Нарышкиным) <…> Экс-депутат Госдумы РФ Константин Затулин упрекнул ряд публицистов (Михаил Швыдкой, Михаил Гусман, Сергей Марков, Максим Шевченко, Игорь Коротченко) в открытом лоббировании интересов Азербайджана. Ключевые регионы влияния азербайджанской диаспоры: Москва, Петербург, Подмосковье, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Приморский край». А затем без тени стеснения объявляют все зловредное «азербайджанское лобби»…турецким: мол, «теснейшая связь Азербайджана (и его диаспоры) с Турцией автоматически создает риски для РФ». И вообще, эксперты недоумевают: зачем это вообще Азербайджану понадобилось свое лобби, когда карабахский вопрос уже решен?

Можно, конечно, с изрядной долей иронии поинтересоваться: эти блистательные эксперты на полном серьёзе полагают, что армянское лобби существовать может, а вот азербайджанское — ни-ни? И что Дмитрий Песков может появиться на дне рождения Ара Абрамяна, где, кстати, присутствовал и тогдашний главарь карабахских сепаратистов Бако Саакян, а вот Сергей Нарышкин общаться с Годом Нисановым не имеет права? Или вообще посоветовать не обращать внимания на «экспертов ТГ-канала».

Но вот теперь этот онлайн-донос старательно перепечатывает ИА «Реалист», ресурс, который контролируется небезызвестным Саркисом Цатуряном, который уже добавляет от себя: дескать, «агрессия Азербайджана в отношении Армении, а также ряд резонансных инцидентов в России, актуализировали дискуссию о влиянии диаспор на внутреннюю политику российских федеральных и региональных властей, а также на внешнюю политику Кремля». А это уже первый признак классической «игры на повышение»: сначала донос на «азербайджанское лобби» в кавычках и без появляется в не самом рейтинговом ТГ-канале, затем его перепечатывает цатуряновский «Реалист», а дальше уже возможны перепечатки с ссылкой на «Реалиста». Как и дальнейшая «отработка идеи», кстати говоря.

И самое примечательное, что армянские националисты затеяли свою «войну доносов» на весьма показательном фоне. Армения, конечно, союзник РФ, о пересмотре отношений с Ереваном в Москве не объявляют. Но вряд ли упускают из внимания и антироссийские митинги в Ереване, участников которых никто не спешит одергивать, и угрозы развязать террористическую войну уже против посольств РФ и российских миротворцев, и «продвижение» на ключевые посты в правительстве Армении соросовских кадров, и демонстративные «обнимашки» Еревана с Евросоюзом. И уж тем более в Москве хорошо знают, что именно Ереван срывает и торпедирует посреднические инициативы РФ — даже на фоне неубедительных попыток продемонстрировать официальное согласие на них.

И вот попытки взрывать в информационном пространстве «грязную бомбу» по адресу азербайджанской диаспоры и сотрудничающих с Баку экспертов на таком фоне если и не напоминают манёвр отчаяния, то во всяком случае выдают сильнейший перепуг армянской политической тусовки по поводу отношений с РФ. Без покровительства которой Армении придется ой как несладко.

Нурани