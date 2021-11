НАТО поддерживает снижение напряженности между Баку и Ереваном

«НАТО поддерживает процесс нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном».

Об этом в Twitter отметил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Мы обеспокоены продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны должны сосредоточить свои усилия на причинах возобновляющегося конфликта. НАТО поддерживает процесс нормализации и решение остальных вопросов», — подчеркнул представитель НАТО.

Concerned about the persistent tension between Armenia 🇦🇲 and Azerbaijan 🇦🇿. Both parties should renew their efforts and address the causes of the conflict. NATO supports the normalisation process and the settlement of the remaining issues.

