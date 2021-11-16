Азербайджан увеличил добычу газа

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составила 28 млн 779,8 тыс. тонн, что на 0,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 28 млн 727,7 тыс. тонн (спад на 0,1%).

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в отчетный период 2021 года составила 35 млрд 753,1 млн кубометров (рост на 17%). При этом, добыча товарного газа составила 26 млрд 427,9 млн кубометров (рост на 22%).

В 2020 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 585,4 тыс. тонн, газа — 36 млрд 713,3 млн кубометров.