Китайская теннисистка обвинила чиновника в насилии и пропала



Неприятная и страшная ситуация произошла в Китае. Местная теннисистка Пен Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и 15-й номер рейтинга в одиночке исчезла, и с ней никто не может связаться напрямую.

Это случилось после того, как она публично рассказала о сексуальных домогательствах со стороны крупного китайского чиновника — бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана, передает News.ru.

Пен Шуай сделала пост в крупной китайской соцсети Weibo, где рассказала про сексуальные связи с пожилым (75 лет) чиновником. Спортсменка раскрыла детали их близкого общения, оно впервые случилось ещё 10 лет назад, а затем следующая встреча состоялась спустя семь лет. Тогда Пен, якобы, со слезами не давала согласия на секс, но он всё же случился.

Претензия Пен заключалась не только в этом, но и в том, что женатый крупный чиновник исчезал после встреч и отказывался вступать в отношения с теннисисткой в открытую. Несмотря на то, что жена Гаоли Чжана обо всём знала.

Этот пост был удалён из соцсети через 20 минут после публикации. Более того, любое упоминание имени Пен Шуай и даже слова «теннис» стало невозможно в Weibo. То есть, китайское правительство резко отреагировало на публикацию и подвергла цензуре не только её, но и вообще всё, что может быть хоть как-то связано с этой историей. Но им не повезло: скриншоты публикации были сделаны, и о ситуации написали на Западе. Китайцам не удалось избежать огласки.

Судя по всему, специальные люди пришли в гости и к самой Пен Шуай. Западные издания, в частности, британская газета Daily Mail, пишет, что теннисистка исчезла. Во всяком случае, с ней уже несколько дней никто не может связаться. И это не может не вызывать беспокойства, ведь речь идёт о Китае, где о правах человека беспокоятся чуть меньше, чем в некоторых других странах. Примерно так же, как в Саудовской Аравии, где всего три года назад журналиста Washington Post Джамаля Хашогги убили, расчленили и растворили в кислоте прямо в здании посольства страны в Стамбуле.

Первыми тревогу забили коллеги Пен Шуай. В частности, легендарная Крис Эверт, одна из величайших теннисисток в истории, сделала пост в Twitter.

Да, эти обвинения очень неприятны. Я знаю Шуай Пэн с тех пор, когда ей было 14, и мы все должны быть обеспокоены. Насколько всё серьезно? Что с ней? В безопасности ли она? Любая информация будет очень полезна, — написала Эверт.

Её поддержал один из лучших парных игроков, француз Николя Маю, который потребовал от Женской теннисной ассоциации (WTA) решительных действий. Китай сейчас — один из главных партнёров WTA, там проходит с десяток крупнейших турниров каждый год, они инвестировали в теннис больше миллиарда долларов, но деньги-деньгами, а безопасность игроков должна быть на первом месте.

Какой могла быть реакция WTA? Этот вопрос сильно волновал, потому что бизнес, а особенно крупный — это зачастую намного важнее политики. Многие сейчас вспоминают того же саудовского принца, который убивает журналистов-оппозиционеров в открытую, признаёт свою причастность публично, а потом покупает английские клубы.

Вспоминают и историю с тем, как генеральный менеджер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори сделал пост в Twitter с поддержкой движения за свободу Гонконга, после чего Китай заморозил все инвестиции в Национальную баскетбольную ассоциацию. Лига, вместо того, чтобы поддержать Мори, заставила его извиняться перед Китаем и сама за него оправдывалась. Это бы пример ситуации, когда деньги становятся выше политики и прав человека.

В связи с этим было опасение, что и WTA сдрейфит идти против Китая. Но надо отдать должное главе организации Стиву Саймону, он выступил с сильным заявлением.

Спортсменка из семьи WTA сделала очень серьёзные обвинения. Мы её полностью поддерживаем и хотим увидеть полноценное расследование. Если этого не произойдёт, нам придется принимать решения, и мы готовы это делать. Мы не изменим свою позицию, потому что она правильная. Я не буду комментировать решения НБА — у них другие проблемы. Наша проблема — это сексуальное насилие в отношении одного из наших игроков. Тут компромисс невозможен. Если мы не увидим подобающего расследования, то будем готовы вывести бизнес из Китая, — сказал он.

Это мощное заявление, но сказать легче, чем сделать. Уйти из Китая женскому теннису будет очень непросто, ведь контракты подписаны не на один год, Итоговый турнир WTA там должен проходить аж до 2028 года, так что уходить — значит терять по-настоящему много денег, десятизначные суммы. В прочем, безопасность Пен Шуай — это тоже не шутки. Сейчас с ней есть проблемы. Сам Стив Саймон не может точно сказать, где она.

«Несколько источников, включая Теннисную ассоциацию Китая, заверили, что она в безопасности. Как я понял, она находится в Пекине, но я не могу утверждать, потому что лично с ней не разговаривал», — сказал функционер New York Times.

По словам Саймона, напрямую связаться с китаянкой не удалось ни одной действующей теннисистке и никому, кто был бы связан с WTA-туром. Так что главное, чего ждут все любители тенниса — хороших новостей о безопасности 35-летней спортсменки. Хочется верить, что эта история может разрешиться мирно. Есть ли в этом 100-процентная уверенность? Нет, конечно.