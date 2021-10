Принцесса Японии вышла замуж за простолюдина и лишилась королевского статуса

Дочь наследника престола Японии, 30-летняя принцесса Мако вышла замуж на своего бывшего однокурсника Кэя Комуро, сообщает издание Nikkei со ссылкой на управление Императорского двора Японии.

Пара подала документы для регистрации брака, после чего Мако потеряла свой королевский статус. Свадьба прошла без традиционной церемонии. На ней присутствовали родители Мако — наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико.

