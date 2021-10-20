В Восточном Зангезуре будет построена ветряная электростанция

Министерство энергетики Азербайджана планирует строительство новой ветряной электростанции в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

«Новая ветряная станция мощностью 100 МВт будет построена либо в Кельбаджарском, либо в Лачынском районе. Реализация этого проекта внесет свой вклад в создание «Зоны зеленой энергии». На базе информаций по территориям, выбранным для этого проекта, подготовлен специальный документ под названием «Опрос информаций» и представлен потенциальным инвесторам. Работы на этой стадии пока продолжаются», — отметил глава Минэнерго Пярвиз Шахбазов в своей статье, опубликованной в официальной печати, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Министр также сообщил, что по созданию «Зоны зеленой энергии» в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах с привлечением японской компании TEPSCO уже подготовлена детальная концепция, ведется работа над Генпланом.

«В рамках проекта рассматриваются различные сценарии энергопотребления и энергоснабжения в зависимости от вариантов развития этих территорий и их заселения. В то же время, продолжаются работы по изучению потенциала гидроресурсов, солнца, ветра, биомассы, геотермальных вод и прочих возобновляемых источников энергии, возможностей строительства солнечных и ветряных электростанций, а также гидроэлектростанций на водохранилищах и малых реках», — отметил Шахбазов.

По его словам, потенциал Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов по производству солнечной электроэнергии оценивается в 7,2 тыс. МВт, ветряной -2 тыс. МВт.

«Кроме того, 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана или 2,56 млрд кубометров в год формируется в этих регионах. Высоким потенциалом по производству солнечной энергии обладают Физулский, Джебраильский , Зангиланский и Губадлинский районы, ветряной — Лачынский и Кельбаджарский. По первичным оценкам, запасы термальных вод сосредоточены в Кельбаджарском районе (3093 кубометров в день) и в Шуше (412 кубометров в день)», — сообщил министр.

По словам Шахбазова, высоким потенциалом для развития гидроэнергетики в указанном регионе обладают реки Тертерчай, Базарчай, Шекерчай и другие малые реки.