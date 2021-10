СМИ стало известно о романах Билл Гейтса с сотрудницами корпорации

Миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс имел романы по меньшей мере с двумя сотрудницами корпорации и флиртовал как минимум еще с одной сотрудницей, пока был женат. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что одна из сотрудниц Microsoft сообщила совету директоров компании о сексуальных отношениях с Гейтсом. По ее словам, роман был инициирован бизнесменом и продолжался в течение нескольких лет в начале 2000-х. На фоне начавшегося внутреннего расследования Гейтс в марте 2020 года покинул совет директоров Microsoft.

Теперь WSJ сообщает, что это был не первый случай, когда руководство Microsoft узнало о романах Гейтса с сотрудницами. В 2008 году, незадолго до того, как Гейтс отошел от оперативного управления компанией, выяснилось, что он отправлял одной из сотрудниц электронные письма, в которых флиртовал с ней и предлагал встретиться вне работы.

Топ-менеджеры Microsoft потребовали от Гейтса прекратить переписку, и он согласился. Дальнейших действий компания не предпринимала, так как дело не дошло до физического контакта, заявил WSJ официальный представитель Microsoft Фрэнк Шоу. В свою очередь представитель Гейтса Бриджит Арнольд назвала заявления о флирте ложными.

По словам источника WSJ, еще раньше по крайней мере один член совета директоров Microsoft получил информацию о том, что Гейтс имел романтические отношения с одной из менеджеров Microsoft в 1992 году. Весь совет директоров не был уведомлен о романе. Женщина, о которой идет речь, не была Мелиндой Френч, подчеркнул источник.

Билл Гейтс и Мелинда Френч познакомились в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Спустя несколько месяцев после первой встречи у них завязался роман. В 1994 году пара поженилась. Через два года Мелинда ушла из Microsoft и сосредоточилась на воспитании детей, а позднее — на благотворительном фонде Bill and Melinda Gates Foundation.

В мае 2021 года супруги объявили о разводе. Вскоре после этого сразу несколько американских СМИ сообщили, что в период брака Гейтс пытался ухаживать за другими женщинами. В частности, The New York Times рассказала, что в 2006 году он пригласил на ужин сотрудницу Microsoft, а в 2007 или 2008 году сделал аналогичное предложение сотруднице Bill and Melinda Gates Foundation.