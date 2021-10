МИД Грузии: Будем укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном

«Передаем азербайджанскому народу наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия восстановления государственной независимости», говорится в поздравительной публикации Министерства иностранных дел Грузии в Twitter-аккаунте.

«Мы ценим прочное стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном и будем впредь укреплять это партнерство во благо наших народов», — отмечено в поздравлении.

We convey heartfelt congratulations& our best wishes to the people of🇦🇿 on the occasion of the 30th anniversary of the Restoration of Independence of the Republic of 🇦🇿. We value 🇬🇪🇦🇿 solid strategic p’ship & will further enhance it for the benefit of our nations. @AzerbaijanMFA

