Закулисье возобновления полетов над Арменией: Баку и Ереван в выигрыше, а Тегеран – у разбитого корыта

6 октября, 16:29

Экспертное сообщество Южного Кавказа обсуждает очередные «авиановости». Как уже сообщал Minval.az, AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией — этим маршрутом пролетел регулярный рейс в Нахчыван. Азербайджанский национальный авиаперевозчик выступил по этому поводу со специальным заявлением: «Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран». Кроме того, в AZAL отметили, что изменение маршрута Баку — Нахичевань — Баку позволит сократить время перелета и снизить расход топлива.

Здесь нужно пояснение. Речь ни в коей мере не идет об одностороннем шаге — это взаимный процесс. В регионе исполняются решения и требования ICAO — Международной организации гражданской авиации.

Напомним: согласно правилам ICAO, полеты гражданских лайнеров над зоной боевых действий, даже если это «замороженный» конфликт, не допускаются. Риск слишком высок. Но после окончания 44-дневной войны, освобождения Карабаха от армянской оккупации и прекращения боевых действий правила авиационной безопасности на Южном Кавказе тоже изменились. Уже в ноябре 2020 года, пока еще продолжался вывод армянских войск из Кельбаджарского и Лачинского районов, воздушное пространство над Карабахом было открыто для полетов, навигационное обеспечение было возложено на азербайджанскую службу контроля над воздушным движением AZANZ, что в Баку справедливо расценили как еще одно признание своей территориальной целостности — теперь со стороны ICAO, наконец, в обновлённый реестр ICAO были внесены аэропорты на ранее оккупированных землях.

Теперь — следующий шаг. Здесь уже открыты для полетов все трассы и коридоры, Если быть точными, то Азербайджан получил право использовать воздушное пространство над Западным Зангезуром, прежде всего для полетов в Нахчыван. В свою очередь, и у гражданских лайнеров Армении появилось право летать в воздушном пространстве Азербайджана — к примеру, в страны Центральной Азии. Что представляет собой заметный шаг в процессе разблокирования коммуникаций, снижения общей напряжённости и вообще выхода из «конфликтного» измерения.

Более того, как отметили опрошенные «Минвалом» специалисты, полёт лайнера AZAL над Западным Зангезуром состоялся вскоре после того, как Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства для азербайджанских военных самолетов. Как бы гражданской авиации это решение не касалось, но снижение зависимости от иранского воздушного транзита — большой плюс.

Но вот в Армении эти новости вызвали самую настоящую «воздушную истерику». Политолог Варужан Гегамян разоряется в своём Facebook: «Фактически речь идет о первом компоненте «тюркского» коридора Азербайджан-Нахиджеван-Турция. В 2020 году режим капитулянтов в Армении, чтобы сохранить свою власть, согласился выполнить главное требование Турции и Азербайджана — обеспечить связь между двумя странами через свою собственную территорию. Сегодня утром официально была предоставлена воздушная часть коридора. Это очередное свидетельство того, что сегодня в Армении действует де-факто протурецкое правительство. Если национальные силы и внешние партнеры не остановят капитулянта, то за воздушным коридором наступит черед сухопутного коридора». Газета «Голос Армении», близкая к оппозиционным кругам, возмущена до глубины души и уверена: «Если эта информация подтвердится, а она скорее всего подтвердится, то Ереван рискует окончательно испортить отношения с одним из немногих союзников», — имея в виду Иран, который как раз накануне закрыл свой «коридор» для военной авиации. В ТГ-каналах уже приводят язвительную хронологию: «04. 10. 2021: Никол Пашинян: «Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана». 05. 10. 2021: Иран закрыл небо для военных поставок из Азербайджана в Нахиджеван. 06. 10. 2021: «Азербайджанские авиалинии» начали полеты в Нахиджеван через Армению». И уж тем более не стесняются в выражениях: «Браво, армянские власти. Просто без комментариев», «Когда у власти турки» и т.д.

И ни слова — ни слова! — о том, что теперь у Армении есть право летать через Азербайджан, что процесс разблокирования коммуникаций у Армении появляется возможность летать, к примеру, в Центральную Азию, Индию, Китай или еще куда-нибудь, «срезав путь» через Азербайджан… И вряд ли дело только в том, что Армении никак не удаётся возродить свой национальный авиаперевозчик, а ее воздушная сфера находится под жёсткими санкциями ЕС за соучастие в перевозках оружия в Африке по заказу «кремлевского повара» Пригожина. Просто, как показывают события, значительная часть армянского политического класса просто не готова к миру и нормализации отношений с соседями.

Нурани

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Пощечина Тегерану — теперь и от Лаврова

6 октября, 17:46

Иран, чье руководство в последние недели регулярно выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, только за последние дни неоднократно оказывался в смешном и глупом положении. А еще получил изрядное количество «оплеух».

Так, явно не сбылись надежды Ирана на визит в Москву своего министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна. Тегеран явно рассчитывал найти в Москве «понимание» в своей провокационной активности на азербайджанском треке. Но…

Как уже сообщал Minval.az, в ходе совместной пресс-конференции двух глав МИД иранский журналист задал вопрос о совместных учениях Азербайджана и Турции на Каспии и совместных учениях Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку. И получил ответ: «Россия выступает против наращивания военной активности и против того, чтобы какие-то учения носили провокационный характер, есть и озабоченности, которые высказывает тот же Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы». После чего добавил: «А что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела Каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств». Для Ирана — несколько дипломатических «оплеух» в одном флаконе. Во-первых, Ирану не удалось «расколоть« главу МИД РФ на жёсткие высказывания. На что тут же обратили внимание армянские источники, заметив, что Тегеран не услышал от Москвы того, что хотел услышать. Во-вторых, Лавров, отметив, что конвенция о правовом статусе Каспия запрещает нахождение в его акватории ВМС неприкаспийских государств, дал понять, что Иран этот документ все еще не ратифицировал. И самое обидное для Абдоллахияна, Лавров напомнил об озабоченности Азербайджана иранскими учениями близ границы. А это уже откровенная оплеуха.

Более того, напомним: жаловаться на «нехороший» Азербайджан глава МИД Ирана начал прямо в московском аэропорту. Для главы МИД одного государства жаловаться, как школьному ябеде, на другое государство своему коллеге из третьего государства, причем не за закрытыми дверями, а публично— это даже не моветон, а профессиональный провал.

И самое главное. Еще несколько дней назад, во время своей поездки в Джебраильский район Азербайджана, президент Ильхам Алиев озвучил весьма жёсткий месседж в адрес Тегерана: «Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру — необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. Мы отвергаем, не принимаем эти обвинения и требуем доказательств. Знаете, недавно какой-то провинциальный иранский мулла распространял клевету об Азербайджане. Когда мне сообщили об этом, я сказал: не обращайте внимания. Мы не будем придавать значение этому со слов какого-то провинциального иранского муллы. Кто он такой?! Просто, не придавайте значения. Но потом, к сожалению, официальные лица стали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумывал против нас беспочвенную клевету». В переводе: глава государства поставил вопрос ребром и потребовал у иранской стороны представить  доказательства всех тех громогласных обвинений, которые они озвучили в последнее время.

И вот тут со стороны ИРИ —глубокое молчание. Доказательств нет. И не предвидится.

А это значит, что Иран в результате своих «наскоков» на Азербайджан просто опозорился. И выставил себя в весьма неприглядном виде.

Отдел политики Minval.az