Закулисье возобновления полетов над Арменией: Баку и Ереван в выигрыше, а Тегеран – у разбитого корыта

Экспертное сообщество Южного Кавказа обсуждает очередные «авиановости». Как уже сообщал Minval.az, AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией — этим маршрутом пролетел регулярный рейс в Нахчыван. Азербайджанский национальный авиаперевозчик выступил по этому поводу со специальным заявлением: «Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран». Кроме того, в AZAL отметили, что изменение маршрута Баку — Нахичевань — Баку позволит сократить время перелета и снизить расход топлива.

Здесь нужно пояснение. Речь ни в коей мере не идет об одностороннем шаге — это взаимный процесс. В регионе исполняются решения и требования ICAO — Международной организации гражданской авиации.

Напомним: согласно правилам ICAO, полеты гражданских лайнеров над зоной боевых действий, даже если это «замороженный» конфликт, не допускаются. Риск слишком высок. Но после окончания 44-дневной войны, освобождения Карабаха от армянской оккупации и прекращения боевых действий правила авиационной безопасности на Южном Кавказе тоже изменились. Уже в ноябре 2020 года, пока еще продолжался вывод армянских войск из Кельбаджарского и Лачинского районов, воздушное пространство над Карабахом было открыто для полетов, навигационное обеспечение было возложено на азербайджанскую службу контроля над воздушным движением AZANZ, что в Баку справедливо расценили как еще одно признание своей территориальной целостности — теперь со стороны ICAO, наконец, в обновлённый реестр ICAO были внесены аэропорты на ранее оккупированных землях.

Теперь — следующий шаг. Здесь уже открыты для полетов все трассы и коридоры, Если быть точными, то Азербайджан получил право использовать воздушное пространство над Западным Зангезуром, прежде всего для полетов в Нахчыван. В свою очередь, и у гражданских лайнеров Армении появилось право летать в воздушном пространстве Азербайджана — к примеру, в страны Центральной Азии. Что представляет собой заметный шаг в процессе разблокирования коммуникаций, снижения общей напряжённости и вообще выхода из «конфликтного» измерения.

Более того, как отметили опрошенные «Минвалом» специалисты, полёт лайнера AZAL над Западным Зангезуром состоялся вскоре после того, как Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства для азербайджанских военных самолетов. Как бы гражданской авиации это решение не касалось, но снижение зависимости от иранского воздушного транзита — большой плюс.

Но вот в Армении эти новости вызвали самую настоящую «воздушную истерику». Политолог Варужан Гегамян разоряется в своём Facebook: «Фактически речь идет о первом компоненте «тюркского» коридора Азербайджан-Нахиджеван-Турция. В 2020 году режим капитулянтов в Армении, чтобы сохранить свою власть, согласился выполнить главное требование Турции и Азербайджана — обеспечить связь между двумя странами через свою собственную территорию. Сегодня утром официально была предоставлена воздушная часть коридора. Это очередное свидетельство того, что сегодня в Армении действует де-факто протурецкое правительство. Если национальные силы и внешние партнеры не остановят капитулянта, то за воздушным коридором наступит черед сухопутного коридора». Газета «Голос Армении», близкая к оппозиционным кругам, возмущена до глубины души и уверена: «Если эта информация подтвердится, а она скорее всего подтвердится, то Ереван рискует окончательно испортить отношения с одним из немногих союзников», — имея в виду Иран, который как раз накануне закрыл свой «коридор» для военной авиации. В ТГ-каналах уже приводят язвительную хронологию: «04. 10. 2021: Никол Пашинян: «Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана». 05. 10. 2021: Иран закрыл небо для военных поставок из Азербайджана в Нахиджеван. 06. 10. 2021: «Азербайджанские авиалинии» начали полеты в Нахиджеван через Армению». И уж тем более не стесняются в выражениях: «Браво, армянские власти. Просто без комментариев», «Когда у власти турки» и т.д.

И ни слова — ни слова! — о том, что теперь у Армении есть право летать через Азербайджан, что процесс разблокирования коммуникаций у Армении появляется возможность летать, к примеру, в Центральную Азию, Индию, Китай или еще куда-нибудь, «срезав путь» через Азербайджан… И вряд ли дело только в том, что Армении никак не удаётся возродить свой национальный авиаперевозчик, а ее воздушная сфера находится под жёсткими санкциями ЕС за соучастие в перевозках оружия в Африке по заказу «кремлевского повара» Пригожина. Просто, как показывают события, значительная часть армянского политического класса просто не готова к миру и нормализации отношений с соседями.

Нурани