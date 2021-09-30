Оружейная коммерция Ирана: так кому же благоволит Исламская Республика?

30 сентября, 10:57

Иран отказался поставлять в Азербайджан оружие — такой сенсационной информацией поделились накануне наши заслуживающие доверие источники. Как утверждается, Азербайджан направил властям ИРИ соответствующее предложение, но получил отказ. Подробностей, когда именно состоялся этот обмен мнениями и какая именно продукция иранских оружейников заинтересовала официальный Баку, не сообщается.

И вот как это понимать?

В самом деле, в Тегеране всячески пиарят успехи своего ВПК и еще минувшей осенью начали делиться планами многомиллиардного оружейного экспорта после снятия санкционных ограничений вообще и «оружейного эмбарго» в частности. А Азербайджан — платежеспособный клиент, в Баку готовы платить и платят за оружие в прямом смысле слова миллиарды долларов.

Другое дело, что оружейный бизнес теснейшим образом связан с политикой, и по географии экспорта и импорта оружия можно с достаточной степенью уверенности судить о симпатиях и антипатиях страны.

Посол Ирана в РФ Касем Джалали может, конечно, рассуждать в беседе с журналистами, что у его страны «всегда были хорошие отношения с соседними странами. Это так и сейчас», уточнять, что он имеет в виду Азербайджан и Армению, и выражать надежды, что «завершение конфликта приведет к развитию экономических отношений, отношений между гражданами этих стран». Только вот реальная политика Ирана «рисует» совсем другую картину. И это не только такая сфера, как сотрудничество спецслужб Ирана и Армении. И здесь уже можно оперировать не только утечками: после очередного ареста «агентов ЦРУ» в Иране обнародовали видеозаписи слежки за «шпионами», и как без труда установили эксперты, слежка велась и на территории Армении.

Да, Тегеран не продавал оружие и в Армению. Но Ереван — и это уже давно «секрет Полишинеля» — просто не в состоянии ПОКУПАТЬ оружие. Армения получала его из России или просто в подарок, или «приобретала» на российские же целевые кредиты, которые затем «гасила» передаваемым России же имуществом в лице собственных предприятий ВПК. Но точно так же известно и другое: российское оружие поставлялось и поставляется в Армению именно по территории Ирана. А через воздушное пространство Ирана как раз и «залетали» в Армению российские военные «транспортники», доставлявшие оружие под видом «стройматериалов». Более того, уже во время 44-дневной войны Грузия перекрыла транзит оружия в Армению по своей территории, но Иран ничего подобного не сделал.

И уж тем более требует прояснения такой вопрос, как активное участие, точнее, соучастие Ирана в поставках не только в Армению, но и в оккупированный на тот момент Карабах горюче-смазочных материалов, которые априори имеют «двойное назначение». Это не «отопительный мазут». Тем более есть подозрения по поводу поставляемого из Ирана цемента — он используется и для строительства бункеров, бетонирования ракетных позиций и т.д. И если вспомнить размах строительно-фортификационных работ на «линии Оганяна», на которые уходила львиная доля бюджета Армении, то общую картину можно себе представить. Это уже не коммерция. Это внешняя политика, основанная — будем реалистами — на органическом неприятии самой идеи азербайджанской государственности. Отказ поставить нашей стране оружие полностью укладывается в эту логику.

Но тут уместно поинтересоваться: а что дальше? Даже самые отчаянные апологеты Тегерана не возьмутся утверждать, что отказ Ирана нанёс сильный удар по материально-техническому обеспечению и боеспособности азербайджанских вооруженных сил. Сегодня в нашу страну поставляется продукция оружейных предприятий из Турции, Израиля, Беларуси, России, «на подходе» Пакистан, и это далеко не полная география. Причем поставляется в Азербайджан высокотехнологичная и эффективная продукция, «работу» которой Иран мог наблюдать год назад с того самого берега Араза, где сегодня затеял демонстрацию силы с провокационными учениями. И да, разгромил при этом Азербайджан как раз ту страну, на которую в Тегеране делали серьёзную ставку. Самое время сделать выводы, что ставили в ИРИ все это время не на ту лошадь, ну не на лошадь, а на другого непарнокопытного, но это уже детали, и откорректировать политику. И уж точно не устраивать провокаций, скандальных заявлений и прочего громкого сотрясения воздуха. Но, похоже, в Иране продуманную внешнюю политику, оценку рисков, прогнозирование и даже разведку полностью заменили исторические, а вернее сказать, истерические обиды,

А такая подмена еще никого не доводила до добра.

Нурани

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Саммит в Сочи: Путин разочаровал армян

30 сентября, 11:46

В Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой

В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Публичная часть встречи прошла в «дружелюбной атмосфере»: Путин отметил развитие торговли между двумя странами, а также взаимодействие в области атомной энергетики. В свою очередь, Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Он также выразил свои соболезнования российскому президенту по поводу гибели российских военнослужащих, боровшихся с пожарами в Турции. Кроме того, турецкий лидер на русском языке поблагодарил Путина за встречу. А в конце лидеры обсуждали эффект от вакцинации, который каждый из них испытал после прививки от COVID-19.

Но почему понадобилась столь неотложная личная встреча двух президентов?

Нетрудно догадаться, что в ходе переговоров, продлившихся около трех часов, основной темой обсуждений стала эскалация в сирийской провинции Идлиб. Только в сентябре российская авиация нанесла более 200 ударов по зоне деэскалации в Идлибе. Накануне сочинской встречи министр обороны Турции Хулуси Акар прямо обвинил Москву в том, что она не сдержала своих слов. Российская сторона, по его словам, утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако, правда заключается в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.

Ситуация обострилась настолько, что Эрдоган практически настоял на своем визите в Сочи и фактически «вытащил» Путина из самоизоляции, на которую тот ушел в середине сентября.

Вероятно, обострение в Сирии является ответом Кремля на «антироссийские», как считают там, выпады Анкары за последние месяцы. Речь идет о Крыме и непоколебимой позиции Анкары в вопросе захвата Россией украинских территорий. Анкара уже принимала участие в работе «Крымской платформы», а с трибуны ООН Эрдоган фактически унизил Москву, обвинив ее в аннексии украинского полуострова. Все это не могло пройти бесследно. Москва ответила Анкаре за Крым обострением в Сирии и … обнаружением в турецких томатах вируса морщинистости. По последним данным, Эрдоган и Путин договорились «о сохранении статус-кво по Идлибу».

Для азербайджанской аудитории сирийская встреча представляла особый интерес: ухудшение российско-турецких отношений могло бы привести к дополнительным проблемам в нашем регионе.

Но каково же было удивление реваншистов в Ереване, когда российский лидер – неожиданно для ряда российских и армянских горе-экспертов — позитивно оценил влияние Турции на урегулирование конфликта в Карабахе. Президент Путин тем самым признал, что роль Турции в регионе де-факто усилилась. И, более того, эта роль заключается не в дестабилизации, как любят утверждать определенные круги в Москве, Ереване и странах Запада, а напротив – она положительна, поскольку гарантирует мир в регионе.

Действительно, Турция за последние годы значительно усилила свое влияние вокруг России: это и Южный Кавказ, и Украина, и Центральная Азия. В Москве вынуждены считаться с новыми реалиями. Страны по-прежнему остаются конкурентами и руководствуются собственными интересами, но, как заявляет Путин, лидерам всегда удается находить компромиссы даже в самых сложных переговорах.

Аналогичным образом ситуация обстоит и в российско-азербайджанских взаимоотношениях. Накануне президент Алиев в интервью турецкому «Анадолу» заявил, что между Баку и Москвой не бывает вопросов, которые стороны не могли бы решить на переговорах. Алиев открыто указал на провокаторов – Армения и армянское лобби в России, — которые в последние годы пытаются всячески настроить российскую общественность против Баку и Анкары. Добавим: в этом им, конечно же, подыгрывали высокопоставленные кремлевские чиновники, у которых «своя игра». Да, было бы наивно говорить, что подобные попытки не увенчались успехом. Нет, это не так. Информационные атаки, фейк-ньюс против Азербайджана продолжают осуществляться, причем, не только руками русско-армянского тандема, ведь зачастую именно они стоят за «вбросами», направленными против нашей страны со стороны Запада.

И вот что важно: Путин руководствуется конкретным политическим интересом, пока что совпадающим с интересами Турции в Карабахе. Стороны не идут на конфронтацию, хоть и ситуация далека от идеальной.

Крайне преждевременно говорить о том, что отношения испортятся в ближайшее время. И даже неважно, что турецкие миротворцы не появились в Карабахе, несмотря на то, что об этом было сказано после подписания Трехстороннего заявления.

Хотим мы того или нет, но спокойствие в регионе зависит от стабильности отношений Москвы и Анкары. С другой стороны, усилившаяся роль Турции является сдерживающим фактором для России, которой по-прежнему сложно «переварить» укрепление отношений Баку и Анкары. Ну а пока что все идет так, как надо – лидер России разочаровал армян, в Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой. Накануне миротворцы «стерли» со своих карт границы бывшей НКАО, Москва сменила командующего миротворцами после претензий Баку, а оборонное ведомство оказало Геннадию Аннушкину «теплый» прием, опубликовав фотографию со встречи, чего не делалось в отношении Кособокова.

Максуд Салимов