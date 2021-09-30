Оружейная коммерция Ирана: так кому же благоволит Исламская Республика?

Иран отказался поставлять в Азербайджан оружие — такой сенсационной информацией поделились накануне наши заслуживающие доверие источники. Как утверждается, Азербайджан направил властям ИРИ соответствующее предложение, но получил отказ. Подробностей, когда именно состоялся этот обмен мнениями и какая именно продукция иранских оружейников заинтересовала официальный Баку, не сообщается.

И вот как это понимать?

В самом деле, в Тегеране всячески пиарят успехи своего ВПК и еще минувшей осенью начали делиться планами многомиллиардного оружейного экспорта после снятия санкционных ограничений вообще и «оружейного эмбарго» в частности. А Азербайджан — платежеспособный клиент, в Баку готовы платить и платят за оружие в прямом смысле слова миллиарды долларов.

Другое дело, что оружейный бизнес теснейшим образом связан с политикой, и по географии экспорта и импорта оружия можно с достаточной степенью уверенности судить о симпатиях и антипатиях страны.

Посол Ирана в РФ Касем Джалали может, конечно, рассуждать в беседе с журналистами, что у его страны «всегда были хорошие отношения с соседними странами. Это так и сейчас», уточнять, что он имеет в виду Азербайджан и Армению, и выражать надежды, что «завершение конфликта приведет к развитию экономических отношений, отношений между гражданами этих стран». Только вот реальная политика Ирана «рисует» совсем другую картину. И это не только такая сфера, как сотрудничество спецслужб Ирана и Армении. И здесь уже можно оперировать не только утечками: после очередного ареста «агентов ЦРУ» в Иране обнародовали видеозаписи слежки за «шпионами», и как без труда установили эксперты, слежка велась и на территории Армении.

Да, Тегеран не продавал оружие и в Армению. Но Ереван — и это уже давно «секрет Полишинеля» — просто не в состоянии ПОКУПАТЬ оружие. Армения получала его из России или просто в подарок, или «приобретала» на российские же целевые кредиты, которые затем «гасила» передаваемым России же имуществом в лице собственных предприятий ВПК. Но точно так же известно и другое: российское оружие поставлялось и поставляется в Армению именно по территории Ирана. А через воздушное пространство Ирана как раз и «залетали» в Армению российские военные «транспортники», доставлявшие оружие под видом «стройматериалов». Более того, уже во время 44-дневной войны Грузия перекрыла транзит оружия в Армению по своей территории, но Иран ничего подобного не сделал.

И уж тем более требует прояснения такой вопрос, как активное участие, точнее, соучастие Ирана в поставках не только в Армению, но и в оккупированный на тот момент Карабах горюче-смазочных материалов, которые априори имеют «двойное назначение». Это не «отопительный мазут». Тем более есть подозрения по поводу поставляемого из Ирана цемента — он используется и для строительства бункеров, бетонирования ракетных позиций и т.д. И если вспомнить размах строительно-фортификационных работ на «линии Оганяна», на которые уходила львиная доля бюджета Армении, то общую картину можно себе представить. Это уже не коммерция. Это внешняя политика, основанная — будем реалистами — на органическом неприятии самой идеи азербайджанской государственности. Отказ поставить нашей стране оружие полностью укладывается в эту логику.

Но тут уместно поинтересоваться: а что дальше? Даже самые отчаянные апологеты Тегерана не возьмутся утверждать, что отказ Ирана нанёс сильный удар по материально-техническому обеспечению и боеспособности азербайджанских вооруженных сил. Сегодня в нашу страну поставляется продукция оружейных предприятий из Турции, Израиля, Беларуси, России, «на подходе» Пакистан, и это далеко не полная география. Причем поставляется в Азербайджан высокотехнологичная и эффективная продукция, «работу» которой Иран мог наблюдать год назад с того самого берега Араза, где сегодня затеял демонстрацию силы с провокационными учениями. И да, разгромил при этом Азербайджан как раз ту страну, на которую в Тегеране делали серьёзную ставку. Самое время сделать выводы, что ставили в ИРИ все это время не на ту лошадь, ну не на лошадь, а на другого непарнокопытного, но это уже детали, и откорректировать политику. И уж точно не устраивать провокаций, скандальных заявлений и прочего громкого сотрясения воздуха. Но, похоже, в Иране продуманную внешнюю политику, оценку рисков, прогнозирование и даже разведку полностью заменили исторические, а вернее сказать, истерические обиды,

А такая подмена еще никого не доводила до добра.

Нурани