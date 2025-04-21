Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Франция в очередной раз предприняла попытку запретить шифрование в мессенджерах.

По его словам, в прошлом месяце Сенат одобрил закон, обязывающий мессенджеры внедрять «чёрный ход» — техническую возможность для полиции читать личную переписку пользователей. К счастью, Национальная ассамблея отклонила этот законопроект.

Однако, как отметил Дуров, всего три дня назад префект полиции Парижа вновь выступил в поддержку этой инициативы, что, по мнению основателя Telegram, представляет серьёзную угрозу для конфиденциальности и свободы общения во Франции.