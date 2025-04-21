Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Глава государства распорядился предоставить единовременную материальную помощь в размере 2 500 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 1 250 манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинграда.

Для исполнения распоряжения выделено 3,2 млн манатов.