Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Данное заявление высказал на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами. В последние годы благодаря личной заботе и усилиям обоих лидеров китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровый темп развития с углубляющимся политическим взаимодоверием, плодотворным сотрудничеством по инициативе «Один пояс, один путь» и эффективной международной координацией», — отметил представитель МИД КНР.