Последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими». Об этом сказал лидер США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг урегулирования на Украине и о признании контроля РФ над новыми регионами. «Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией», — заявил президент США.

По его словам, существует большая вероятность того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе.