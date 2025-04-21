Хочу обратить внимание на важную договоренность, достигнутую в ходе моей встречи с Председателем КНР в Астане. Речь идет о дальнейшем расширении торгово-экономических связей между нашими странами, их наполнении новым качественным содержанием.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем по сравнению с предыдущим годом увеличился на 20,7 процента и составил 3,744 млрд долларов США. Да, действительно, Китай стал 4-м по величине торговым партнером Азербайджана, доля которого во внешнеторговом обороте страны составила 7,9 процента, и лидером по импорту, который составил 17,69 процента.

Несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует огромный еще нереализованный потенциал. Считаю, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами является важным механизмом для углубления двусторонних экономических связей, выявления перспективных направлений сотрудничества и их дальнейшего закрепления в правовой плоскости. Своевременное выполнение решений Комиссии будет залогом успеха наших усилий. В преддверии моего визита в КНР планируется проведение 10-го заседания Комиссии в Баку.

Упомянутые вами азербайджанские торговые и винные дома уже действуют в таких городах КНР, как Пекин, Шанхай, Урумчи, Циндао, Чэнду, Нанкин и Чжанцзяцзе. Они вносят весомый вклад в развитие наших двусторонних торговых отношений. Азербайджанский торговый дом был также создан на известной в Китае платформе международной онлайн-торговли «JD».

На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, из которых 298 ведут активную деятельность в стране», — заявил президент Азербайджана.

«В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику.

Как известно, Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу «Пояс и путь», выдвинутую Председателем КНР. Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами. Выступая на втором форуме «Пояс и путь», который проходил в Китае в апреле 2019 года, я отметил, что этот проект обеспечивает не только транспортное сообщение, но также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества и создает новые возможности для международной торговли.

Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом направлении уже достигнуты значительные успехи. Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию.

За последние 20 лет в нашей стране построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог, построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода. Проделана большая работа по улучшению железнодорожной инфраструктуры, построено более 1500 километров и отремонтировано 1800 километров железных дорог», — отметил лидер Азербайджана.

«Сегодня такие важные транспортные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), а также Бакинский международный морской торговый порт, являющийся одним из крупных портов на Каспии, открывают новые перспективы для реализации экономических и транспортных возможностей в рамках инициативы «Пояс и путь».

Хотел бы также обратить внимание на то, что в настоящее время Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море, а также самым оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его важность стремительно возрастает.

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тыс. тонн, что на 86 процентов больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Среднему коридору было отправлено 287 маршрутных поездов», — добавил Ильхам Алиев.