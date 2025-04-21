На Сумгайытской текстильной фабрике произошло массовое отравление.

Сегодня примерно в 16:05 в инфекционное отделение городской больницы №1 Сумгаитского медицинского центра госпитализировано 19 человек (16 женщин и 3 мужчины) с неуточненным диагнозом «бактериальное пищевое отравление».

Как сообщили в TƏBİB, каждому из них была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время лечение проходят 14 человек, 5 человек, состояние которых удовлетворительное, выписаны домой на амбулаторное лечение.