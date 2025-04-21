Считаю, что председательство Китая под лозунгом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии» будет способствовать дальнейшей институционализации и укреплению ее роли на международной арене. КНР является одной из стран-учредителей ШОС и продолжает оставаться одной из ведущих сил развития организации. Уверен, что предпринимаемые Китаем в рамках своей обширной программы председательства усилия придадут дополнительный импульс укреплению многостороннего сотрудничества на основе принципов ШОС, а также реализации ее задач.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«В прошлом году по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева я принял участие в саммите ШОС. В настоящее время Азербайджан имеет статус партнера по диалогу ШОС. Сотрудничество Азербайджана с ШОС охватывает самые различные направления, такие как борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В центре внимания также находятся такие вопросы, как межцивилизационный диалог, мультикультурализм и поощрение толерантности. Как известно, наша страна играет в данных сферах активную роль на международной арене», — добавил Ильхам Алиев.

«Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации. Являясь надежным партнером и важным государством в регионе, Азербайджан продолжает вносить вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляет крупномасштабные торгово-экономические, транспортные, инфраструктурные и энергетические проекты, направленные на расширение торговых, коммерческих и инвестиционных связей, тем самым способствуя глобальному экономическому росту и достижению «Целей устойчивого развития».

Уверен также, что тесное двустороннее взаимодействие наших стран будет самым плодотворным образом способствовать углублению сотрудничества Азербайджана в рамках ШОС и повышению его статуса в этой организации», — добавил президент Азербайджана.