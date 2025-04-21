Президент США Дональд Трамп решительно поддерживает главу Пентагона Пита Хегсета, в вашингтонской администрации полагают, что он делает феноменальную работу.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения в СМИ о том, что Хегсет отправлял детальную информацию об американских ударах по Йемену в чат мессенджера Signal, где в числе прочих были его жена, брат и адвокат.

«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который проделывает феноменальную работу во главе Пентагона. Хотела бы вновь повторить, что секретная информация в чатах [Signal] не размещалась», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.