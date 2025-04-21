В Совместной декларации об установлении стратегического партнерства было заявлено о стабильном развитии сотрудничества в сфере образования в рамках существующей между двумя странами договорно-правовой базы. Вместе с тем, мы уделили особое внимание сотрудничеству в области изучения и преподавания языков.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Из года в год неуклонно растет количество граждан наших стран, получивших возможность обучаться в высших учебных заведениях Азербайджана и Китая по различным специальностям на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В ряде высших учебных заведений Азербайджана, являющихся партнерами Института Конфуция, ведется преподавание китайского языка. Отрадно, что за последние годы в Китае также начали действовать центры изучения азербайджанского языка и культуры, создана соответствующая кафедра. Между университетами двух стран осуществляется плодотворное сотрудничество, формируется необходимая договорно-правовая база», — отметил лидер государства.

«Уверен, что поощрение со стороны государства преподавания китайского и азербайджанского языков в учебных заведениях, обменов между преподавателями и подготовки специалистов будет способствовать эффективному взаимодействию государств в различных сферах, содействовать сближению и взаимному культурному обогащению двух народов.

В прошлом году, Азербайджан в одностороннем порядке применил в отношении граждан Китая безвизовый режим с целью развития туризма и роста деловой активности. Облегчение взаимных безвизовых поездок граждан наших стран будет способствовать увеличению туристических потоков и, тем самым, дальнейшему расширению экономических, гуманитарных и культурных связей», — добавил президент Азербайджана.