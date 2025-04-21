3 июля прошлого года в рамках проходившего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой». В Декларации было особо отмечено, что с момента установления дипломатических отношений 2 апреля 1992 года наше двустороннее сотрудничество принесло много плодотворных результатов. Вместе с тем, мы согласились и далее расширять это сотрудничество, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Мы совместно заявили, что наше стратегическое партнерство будет строиться на таких основополагающих принципах двусторонних отношений, как взаимное уважение, равенство, доверие, взаимная поддержка, взаимная выгода и сотрудничество. В совместной декларации мы также подтвердили, что являемся приоритетными и надежными партнерами, которые относятся с должным уважением к суверенитету и территориальной целостности друг друга, проводят независимую внешнюю политику, исходя из принципа невмешательства во внутренние дела и мирного сосуществования.

Считаю, что наша встреча в Астане и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях. Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность. Во время нашей встречи в Астане я был приглашен посетить Китай с государственным визитом, и я с удовлетворением принял это приглашение. Я также пригласил Председателя КНР посетить нашу страну в удобное для него время. Убеждён в том, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления наших межгосударственных отношений», — отметил Алиев.

«Мы придаем особое значение развитию сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, и рассматриваем углубление двусторонних отношений в качестве одного из важных направлений внешней политики Азербайджана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши отношения имеют весьма позитивную динамику. В 2024 году Китай посетили высокопоставленные члены правительства и парламента, главы министерств и ведомств, генеральной прокуратуры, а также официальные лица Администрации президента и центрального аппарата партии «Ени Азербайджан».

В прошлом году Азербайджан посетили заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами. Знаковым событием стало участие заместителя премьер-министра КНР в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — СОР29. В мероприятии приняли участие представители 196 государств, более 150 международных организаций и структур ООН, а также почти 2 тысячи НПО. Важнейшими решениями, принятыми в рамках СОР29, являются предоставление развивающимся государствам климатического финансирования, введение в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба, а также полная реализация статьи 6 Парижского соглашения», — добавил президент Азербайджана.

«В рамках председательства в СОР29 Азербайджан выдвинул 14 глобальных инициатив, охватывающих связь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, которые уже получили широкую международную поддержку. Достигнутые договоренности, поддержанные инициативы и принятые решения имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки.

Несмотря на развернутую против Азербайджана некоторыми западными кругами широкомасштабную безосновательную кампанию прессинга и бойкота столь важного для мирового сообщества мероприятия, мы вновь продемонстрировали сильную политическую волю и профессионализм, что позволило провести Конференцию на высоком уровне, добиться исторических результатов и настоящего прорыва в многосторонних переговорах. Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность китайской делегации за ее активное участие и ценный вклад в глобальные усилия в борьбе с изменением климата», — сказал Алиев.