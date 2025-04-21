Самый дорогой азербайджанский флорист приехал в Баку, чтобы организовать тут необычную цветочную выставку, приуроченную ко дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Накануне на родину прибыл проживающий в Нидерландах Юсиф Халилов, которого все знают как автора самых дорогих цветочных букетов в мире. В настоящее время он готовится организовать в Баку английскую версию выставки BLOOM STORM, но под другим названием. Эта выставка пройдет 11 мая в Nine Senses Art Center и будет организована при поддержке Лейлы Алиевой, поделился с Minval сам флорист.

Детали предстоящей выставки будут известны только к завтрашнему дню, говорит собеседник. По словам Халилова, он намерен представить в Азербайджане копии самых дорогих в мире букетов, инкрустированные камнями.

«Это будут реплики тех самых букетов. Естественно, что я не смогу собрать оригинальные букеты, поскольку страховка не позволяет сделать этого. Однако это будут похожие букеты. В реплике нет возможности использовать оригинальные драгоценные камни, поскольку они стоят свыше одного миллиона евро. Кроме того, у меня нет разрешения на их транспортировку», — говорит флорист.

Халилов отметил, что пока не знает, какие композиции он представит в Азербайджане. Для этого он должен осмотреть место проведения выставки и сделать свои наброски, после чего закажет нужные цветы.