Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики с компанией «PowerChina Group».

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с президентом китайской компании «PowerChina Group» Ванг Бином.

На встрече было отмечено, что привлечение инвесторов в энергетический сектор Азербайджана, повышение эффективности возобновляемой энергетики и увеличение доли альтернативных источников энергии в энергетическом секторе являются важными вопросами в стратегии экономического развития нашей страны.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества c компанией «PowerChina Group», привлечения инвестиций в сферу энергетики, а также реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики.