Последнее распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева, касающееся участников Второй мировой войны, охватит 2469 человек. Данная информация приводится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно новому распоряжению главы государства «О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу» в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов участникам этой войны будет выплачено единовременное пособие в размере 2500 манатов.

Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград будет выплачено единовременное пособие в размере 1250 манатов.

Распоряжением будут охвачены 2469 человек, в том числе 21 участник Второй мировой войны.

По распоряжению президента страны для выплаты единовременного пособия из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана выделено 3,2 млн. манатов.

Единовременное пособие будет перечислено на банковские счета участников Второй мировой войны и других охваченных распоряжением лиц.