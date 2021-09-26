Амреев: Тюркский совет и все тюркские народы чтут память шехидов

История, написанная победоносной азербайджанской армией, – прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Азербайджана.

Об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

«27 сентября в Азербайджане, одном из государств – основателей нашей организации, отмечается как День памяти в дань уважения памяти шехидов, героически сражавшихся в 44-дневной Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики», – сказал Амреев, слова которого приводит «Тренд».

Он отметил, что после непрекращающихся провокаций вооруженных сил Армении 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию на своей территории, используя неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость в 44-дневной Отечественной войне ценой жизней азербайджанских шехидов.

«История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития и процветания Азербайджана и важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе», – сказал генсек Тюркского совета.

Амреев отметил, что Тюркский совет и весь тюркский мир всегда поддерживали позицию Азербайджана и его территориальную целостность, требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных азербайджанских территорий, решительно осуждали нападения на мирных жителей и были рядом с Азербайджаном в битве за Родину во время 44-дневной войны.

«На саммите в Туркестане 31 марта 2021 года главы государств — членов Тюркского совета выразили солидарность с правительством и народом Азербайджана в их усилиях по реконструкции, восстановлению и реинтеграции территорий, затронутых конфликтом, и поддержали нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ», – сказал Амреев.

«Мы надеемся, что долгожданный мир, безопасность и стабильность восторжествуют на Южном Кавказе, и мы должны сделать все возможное для обеспечения мирного и стабильного развития этого региона, а также всего мира. Тюркский совет и все тюркские народы с глубоким почтением чтут память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана», – добавил генсек.