Амреев: Тюркский совет и все тюркские народы чтут память шехидов

26 сентября, 17:57

История, написанная победоносной азербайджанской армией, – прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Азербайджана.

Об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

«27 сентября в Азербайджане, одном из государств – основателей нашей организации, отмечается как День памяти в дань уважения памяти шехидов, героически сражавшихся в 44-дневной Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики», – сказал Амреев, слова которого приводит «Тренд».

Он отметил, что после непрекращающихся провокаций вооруженных сил Армении 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию на своей территории, используя неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость в 44-дневной Отечественной войне ценой жизней азербайджанских шехидов.

«История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития и процветания Азербайджана и важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе», – сказал генсек Тюркского совета.

Амреев отметил, что Тюркский совет и весь тюркский мир всегда поддерживали позицию Азербайджана и его территориальную целостность, требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных азербайджанских территорий, решительно осуждали нападения на мирных жителей и были рядом с Азербайджаном в битве за Родину во время 44-дневной войны.

«На саммите в Туркестане 31 марта 2021 года главы государств — членов Тюркского совета выразили солидарность с правительством и народом Азербайджана в их усилиях по реконструкции, восстановлению и реинтеграции территорий, затронутых конфликтом, и поддержали нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ», – сказал Амреев.

«Мы надеемся, что долгожданный мир, безопасность и стабильность восторжествуют на Южном Кавказе, и мы должны сделать все возможное для обеспечения мирного и стабильного развития этого региона, а также всего мира. Тюркский совет и все тюркские народы с глубоким почтением чтут память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана», – добавил генсек.

﻿

В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.