Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения человечества

26 сентября, 12:41


Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

«Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира», — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.

26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.