Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения человечества

Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

«Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира», — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.

26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.

Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.

Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.

