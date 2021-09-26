Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения человечества



Мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, на планете хранится порядка 14 тысяч единиц такого вооружения. Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

«Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира», — написал Гутерреш на своей странице в твиттере.

26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.