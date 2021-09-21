Старые провокаторы в новых декорациях

Армения отмечает День независимости. Причем старается сделать это со всей пышностью, массовыми гуляниями, маршами сотрудников силовых структур и т.д. Что нашло понимание далеко не у всех: как не без оснований уверены многие в Ереване, после разгрома в 44-дневной войне праздновать особо нечего.

А еще практически синхронно с празднованием 30-й годовщины провозглашения независимости Армении от Москвы, 20 сентября, здесь состоялся армяно-российский бизнес-форум.

Теоретически участники этого бизнес-форума должны были бы старательно и терпеливо разъяснить «принимающей стороне», что для Армении сегодня важнее всего нормализовать отношения с соседями, то есть Азербайджаном и Турцией, а еще —разблокировать коммуникации. И что только после этого можно рассчитывать на приток инвестиций в страну. Тем более что большому бизнесу по штату положено быть более разумным и прагматичным, чем митинговым крикунам.

Но на деле «бизнес—форум» превратился в дешевое шоу провокаторов.

Так, основатель и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян не стал ограничиваться тем, что пообещал вложить аж 600 миллионов долларов в модернизацию армянской электроэнергетики (как тут же напомнили в Ереване, «Ташир» управляет распределительной электросетью Армении, а также Севано-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС).

Он еще и возвестил: «Мы продолжим программы развития «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), без которого невозможно представить Армению. Здесь мы вложим еще около 50 миллионов долларов». Правда, во что именно, не уточнил. Как он собирается решать вопрос своих инвестиций с властями Азербайджана, не прояснил тоже. И как потом собирается отдуваться в суде — тем более. Зато в заключение своего спича проговорился прямо-таки по Фрейду, заявив, что, мол, проходящий форум и его участники не призывают собирать средства на благотворительность для Армении, а предлагают вкладывать в промышленность, технологии и инфраструктуры и сами подают этому пример. Подтвердив по сути, что речь как раз идёт об очередной милостыне, пусть и крупными купюрами. И если вложения денег в энергетическую инфраструктуру Армении вопросов не вызывает, то вот 50 миллионов, обещанных Араику Арутюняну — это уже другое прочтение.

Более того, на том же форуме прозвучало и видеообращение пропагандиста Владимира Соловьева. Посетовав, что сейчас Армения наверно переживает один из самых трагических этапов своей истории, сей, пардон, «тележлоб» добавил: «Конечно боль и память о погибших – это незаживающая рана. Армения и «Арцах» должны жить дальше и идти вперед. И сейчас не время на форуме постоянно возвращаться к этой боли, а время говорить о будущем».

Нет, можно, конечно, удариться в рассуждения, что у господина Самвела Карапетяна взыграли национальные чувства, а то, что Владимир Рудольфович «неровно дышит» к Армении, уже давно секрет Полишинеля.

Но это объясняет их призывы вкладывать деньги в Армению, но никак не намеки на то, что они по-прежнему считают азербайджанский Карабах частью Армении. Насколько может позволить себе «оригинальничать» российский олигарх, даже армянского происхождения — вопрос по меньшей мере открытый. Тем более после того, как именно при содействии господина Карапетяна Москва «гасила» в Армении «электромайдан». Тем более «цедить базар» должен Владимир Соловьев. Он, если кто забыл, не просто журналист, а еще и лицо российской пропаганды и «человек системы». А значит, прекрасно знает, что можно сказать, а что — уже нет.

И как тогда понимать всю эту словесную активность? Господа Карапетяны и Соловьевы «ставят капельницу» тихо умирающей армянской экономике? Или стараются всеми силами поддержать на плаву иллюзии сепаратистов? И если да, то по чьей отмашке? И если уж быть до конца откровенными, то не являются ли провокационные заявления на форуме звеном той же цепи, что и «странности» в поведении российских «миротворцев»?

Быть может, сами по себе эти заявления — еще не повод для кардинальных политических решений. Но на фоне заявлений Минобороны РФ, где вдруг появляются «вооруженные формирования Нагорного Карабаха», пропуска по Лачинскому коридору граждан «третьих стран» без разрешения официального Баку и прочих «странностей» российского миротворчества они уже имеют другую цену и другое прочтение. Излишне напоминать, что каждый подобный инцидент закладывает толику «политического динамита» под тот кредит доверия между Москвой и Баку, благодаря которому и стала реальностью российская миротворческая миссия.

И да, не стоит быть так уж уверенными, будто бы до 2025 года этот «динамит» точно не «рванет».

Нурани