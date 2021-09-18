Вышел документальный фильм о личной жизни Стивена Хокинга

18 сентября, 15:47

В Великобритании вышел документальный фильм о личной жизни ученого Стивена Хокинга. В оригинале он называется «Hawking: Can You Hear Me? («Хокинг: Ты меня слышишь?»), пишет The Sun.

Продюсер Энтони Геффен рассказал, что работа над созданием фильма шла в течение пяти лет. В съемках приняли участие дети ученого Роберт, Люси и Тим, а также его первая жена Джейн. При этом вторая жена Хокинга Элейн Мейсон отказалась от съемок.

В фильме раскрывается тема, что Мейсон применяла в отношении Хокинга нетрадиционные методы лечения, а ее поведение было «контролирующим и манипулятивным». Хотя ученый публично опровергал эти утверждения, однажды он обратился в больницу с многочисленными порезами и ссадинами, происхождение которых не смог объяснить.

Также в картине говорится о том, как болезненно переживала первая супруга ухудшение состояние Хокинга. Она призналась, что задумывалась о самоубийстве, не в силах справиться с трудностями в семье.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.