Австрия не намерена принимать беженцев из Афганистана

Австрия, где живет четвертая по величине афганская община в мире, останется закрытой для беженцев из Афганистана, заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались три с половиной миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.

«Мы не пустим ни одного бегущего афганца, пока я у власти. Всем ясно, что политика беженцев 2015 года не может быть решением ни для Кабула, ни для Европейского союза», — приводит его слова «Спутник» со ссылкой на la Stampa.

Курц отметил, что в Австрию за последние годы прибыло более 44 тысяч афганцев.

«У нас живет гораздо больше афганских беженцев, чем тех, кого забрала Италия или другие страны ЕС. Только в этом году по все еще открытому балканскому маршруту прибыло около 8 тысяч беженцев, пятая часть из них — из Кабула. Наша позиция реалистична: интеграция афганцев очень сложна и требует траты энергии, которую мы не можем себе позволить», — заявил он.

По его словам, интеграцию афганцев осложняет «их уровень образования, в основном низкий и расходящийся в основных ценностях». Более половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают проявление насилия, если их религия задета, рассказал канцлер.

По словам Курца, ситуация, подобная миграционному кризису в 2015 году, ни в коем случае не должна повториться. Необходимо предотвратить торговлю людьми, а нелегальных мигрантов важно остановить на внешних границах и доставить их в страны происхождения или в безопасные третьи страны. Кроме того, необходимо продолжать оказывать огромное давление на Талибан, чтобы защитить права женщин и девочек.

«Если люди говорят, что мы не проявляем солидарность, то это неправда. Мы фокусируемся на поддержке соседних с Афганистаном стран и предоставляем €18 млн для защиты и помощи афганцам в регионе», – заявил канцлер.