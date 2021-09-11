Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.

Европейские страны НАТО были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев в связи с решением США закончить миссию в Афганистане до 31 августа. Ситуация в этой стране усугубилась после того, как движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который проводилась экстренная эвакуация.

На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос «стратегической автономии» союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.

«НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию. Необходимо, чтобы это вписывалось в более широкие усилия по укреплению НАТО, потому что мы нуждаемся в объединении усилий Европы и Северной Америки для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил. Есть также Китай. Потому мы должны держаться вместе и защищать друг друга как Европа и Северная Америка. Вместе мы сильнее и находимся в большей безопасности», — сказал Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

ЕС уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» — общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках «Стратегического компаса» продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.

По итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Словении в начале сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе пока нет полного согласия по формированию европейских сил быстрого реагирования, решение будет принято в ноябре.

По словам Борреля, военные эксперты сходятся во мнении, что контингента в пять тысяч военнослужащих «будет вполне достаточно».