Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

11 сентября, 17:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.

Европейские страны НАТО были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев в связи с решением США закончить миссию в Афганистане до 31 августа. Ситуация в этой стране усугубилась после того, как движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который проводилась экстренная эвакуация.

На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос «стратегической автономии» союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.

«НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию. Необходимо, чтобы это вписывалось в более широкие усилия по укреплению НАТО, потому что мы нуждаемся в объединении усилий Европы и Северной Америки для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил. Есть также Китай. Потому мы должны держаться вместе и защищать друг друга как Европа и Северная Америка. Вместе мы сильнее и находимся в большей безопасности», — сказал Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

ЕС уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» — общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках «Стратегического компаса» продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.

По итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Словении в начале сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе пока нет полного согласия по формированию европейских сил быстрого реагирования, решение будет принято в ноябре.

По словам Борреля, военные эксперты сходятся во мнении, что контингента в пять тысяч военнослужащих «будет вполне достаточно».

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.