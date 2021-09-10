Суверенитет в обмен на… что?

Удастся ли Беларуси сохранить государственную независимость?

Переговоры в Москве президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершены. И их вполне можно назвать «прорывными». И, на первый взгляд, в Минске многое могут записать себе в актив. Несмотря на то, что согласованы все 28 программ по углублению интеграции, о политическом объединении и о единой валюте речь не шла — эти вопросы отложены на потом. Говорили в основном об экономике. Беларусь сохраняет для себя «эксклюзивные» цены на нефть и газ, принято решение о выделении Минску кредитов более чем на 600 миллионов USD. Президенты решили перейти к единой промышленной политике и единому доступу к госзакупкам и госзаказу, договорились о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран в Союзном государстве, граждане двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Как бы это должно означать, что в результате достигнутых договорённостей белорусские предприятия получают доступ на российский рынок. Что должно быть особенно ценно для белорусского ВПК, только набирающего мощь. Казалось бы, на деле у Минска сплошные реальные «плюсы», в то время как политические уступки отодвинуты в далёкое будущее. Но это лишь на первый взгляд.

Дело даже не в том, что доступ белорусских предприятий на российский рынок — перспектива весьма иллюзорная. Политика России в области госзаказов и госзакупок даже теоретически не допускает присутствия на рынке «чужих», неважно, есть ли у них юридические права на это присутствие или нет. Куда важнее, что теперь и белорусский рынок придется открывать для российских предприятий, и самое главное, российских олигархов с их деньгами. «Утечки», что российские олигархи, весьма приближенные к Кремлю, приглядываются к белорусским предприятиям, прежде всего «Гомсельмашу», «Белкалию», Мозырскому НПЗ и т.д., появлялись еще накануне прошлогодних президентских выборов в Беларуси. Тогда Александр Лукашенко успешно противостоял такого рода «российской трансграничной приватизации». Но теперь, после того, как Минск согласился на «равные права для субъектов хозяйствования двух стран» и «равные права в экономической сфере» для граждан РФ и РБ, противостоять «финансово-экономической экспансии» будет куда труднее. Если вообще возможно. То есть, если уж называть вещи своими именами, Беларусь уже уступила солидный кусок своего государственного суверенитета в экономике. А так как политика не перестала и в ближайшее время вряд ли перестанет быть концентрированным выражением экономики, то после «генерального отступления» на экономическом фронте вероятность политических уступок растёт по экспоненте. Особенно если дальше события будут развиваться по принципу «прорыва плотины».

И вот тут уже не получится не задать вопрос: а в обмен на что именно Минск пошёл на столь кардинальные уступки? Цена на нефть и газ? Кредиты? Или…

Об этом сегодня даже как-то неудобно вспоминать, но накануне президентских выборов Минск достаточно уверенно «топил лёд» в отношениях с Западом. В его правительстве усиливались позиции «прагматиков» и «западников». На территории Беларуси даже прошли учения с участием британских военнослужащих…Но затем все «сорвалось в штопор». Жесткий разгон белорусских протестов, аресты, наконец, «дело Протасевича» — в нынешней ситуации у Беларуси, будем реалистами, уже не остается вариантов. И неважно, чего они касаются — «Гомсельмаша» или размещения на территории Беларуси российских войск. Цена «жесткого подавления» оппозиции после выборов оказалась куда выше, чем это планировали в Минске, и платить за нее приходится государственным суверенитетом.

Более того, теперь уже и к западу от Беларуси начинают по-настоящему понимать политическую цену всего того, что произошло в Беларуси год назад. Несмотря на членство Беларуси в ОДКБ, российских баз на ее территории до последнего времени не было. Но теперь уже в экспертном сообществе активно обсуждается возможность появления в Беларуси российской военной базы по типу сирийского «Хмеймима». А накануне на территории России, включая Калининградскую область, и Беларуси стартовали учения «Запад-2021», которые уже вызвали не то чтобы совсем уж необоснованную обеспокоенность в НАТО. И теперь потенциальная опасность военных сценариев с задействованием территории Беларуси тоже многократно возрастает — и потому, что Лукашенко уже «нечего терять» на западном направлении, и потому, что возможностей сказать «нет» российским партнерам у него теперь гораздо меньше. Протесты, участники которых вставали на скамейки в парках в мягких носочках, аккуратно сняв обувь, запустили сценарий, опасность которого становится понятной только теперь.

Нурани