Суверенитет в обмен на… что?

10 сентября, 17:09

Удастся ли Беларуси сохранить государственную независимость?

Переговоры в Москве президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершены. И их вполне можно назвать «прорывными». И, на первый взгляд, в Минске многое могут записать себе в актив. Несмотря на то, что согласованы все 28 программ по углублению интеграции, о политическом объединении и о единой валюте речь не шла — эти вопросы отложены на потом. Говорили в основном об экономике. Беларусь сохраняет для себя «эксклюзивные» цены на нефть и газ, принято решение о выделении Минску кредитов более чем на 600 миллионов USD. Президенты решили перейти к единой промышленной политике и единому доступу к госзакупкам и госзаказу, договорились о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран в Союзном государстве, граждане двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Как бы это должно означать, что в результате достигнутых договорённостей белорусские предприятия получают доступ на российский рынок. Что должно быть особенно ценно для белорусского ВПК, только набирающего мощь. Казалось бы, на деле у Минска сплошные реальные «плюсы», в то время как политические уступки отодвинуты в далёкое будущее. Но это лишь на первый взгляд.

Дело даже не в том, что доступ белорусских предприятий на российский рынок — перспектива весьма иллюзорная. Политика России в области госзаказов и госзакупок даже теоретически не допускает присутствия на рынке «чужих», неважно, есть ли у них юридические права на это присутствие или нет. Куда важнее, что теперь и белорусский рынок придется открывать для российских предприятий, и самое главное, российских олигархов с их деньгами. «Утечки», что российские олигархи, весьма приближенные к Кремлю, приглядываются к белорусским предприятиям, прежде всего «Гомсельмашу», «Белкалию», Мозырскому НПЗ и т.д., появлялись еще накануне прошлогодних президентских выборов в Беларуси. Тогда Александр Лукашенко успешно противостоял такого рода «российской трансграничной приватизации». Но теперь, после того, как Минск согласился на «равные права для субъектов хозяйствования двух стран» и «равные права в экономической сфере» для граждан РФ и РБ, противостоять «финансово-экономической экспансии» будет куда труднее. Если вообще возможно. То есть, если уж называть вещи своими именами, Беларусь уже уступила солидный кусок своего государственного суверенитета в экономике. А так как политика не перестала и в ближайшее время вряд ли перестанет быть концентрированным выражением экономики, то после «генерального отступления» на экономическом фронте вероятность политических уступок растёт по экспоненте. Особенно если дальше события будут развиваться по принципу «прорыва плотины».

И вот тут уже не получится не задать вопрос: а в обмен на что именно Минск пошёл на столь кардинальные уступки? Цена на нефть и газ? Кредиты? Или…

Об этом сегодня даже как-то неудобно вспоминать, но накануне президентских выборов Минск достаточно уверенно «топил лёд» в отношениях с Западом. В его правительстве усиливались позиции «прагматиков» и «западников». На территории Беларуси даже прошли учения с участием британских военнослужащих…Но затем все «сорвалось в штопор». Жесткий разгон белорусских протестов, аресты, наконец, «дело Протасевича» — в нынешней ситуации у Беларуси, будем реалистами, уже не остается вариантов. И неважно, чего они касаются — «Гомсельмаша» или размещения на территории Беларуси российских войск. Цена «жесткого подавления» оппозиции после выборов оказалась куда выше, чем это планировали в Минске, и платить за нее приходится государственным суверенитетом.

Более того, теперь уже и к западу от Беларуси начинают по-настоящему понимать политическую цену всего того, что произошло в Беларуси год назад. Несмотря на членство Беларуси в ОДКБ, российских баз на ее территории до последнего времени не было. Но теперь уже в экспертном сообществе активно обсуждается возможность появления в Беларуси российской военной базы по типу сирийского «Хмеймима». А накануне на территории России, включая Калининградскую область, и Беларуси стартовали учения «Запад-2021», которые уже вызвали не то чтобы совсем уж необоснованную обеспокоенность в НАТО. И теперь потенциальная опасность военных сценариев с задействованием территории Беларуси тоже многократно возрастает — и потому, что Лукашенко уже «нечего терять» на западном направлении, и потому, что возможностей сказать «нет» российским партнерам у него теперь гораздо меньше. Протесты, участники которых вставали на скамейки в парках в мягких носочках, аккуратно сняв обувь, запустили сценарий, опасность которого становится понятной только теперь.

Нурани

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«Камень в азербайджанский огород» от генерала Мурадова

10 сентября, 14:24

Теперь уже бывший командующий миротворческими войсками РФ в Карабахском регионе Азербайджана генерал-лейтенант Рустам Мурадов, чья деятельность за период его пребывания в регионе вызывала неоднозначные оценки, «позитивно» оценил работу российских миротворцев. Оценку, по его словам, миротворцам «дает мирное население», а сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Вместе с тем он отметил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха «в течение пяти лет после произошедшего конфликта». Первые пять лет — по соглашению, подписанному главами трех государств, а впоследствии, он убежден, что «будет принято решение о дальнейшем продлении миротворческого контингента».

Напомним предысторию. Мурадов, который запомнился общественности своими объятиями с главарем хунты сепаратистов, завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Карабахе 6 сентября. Новый командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. О его назначении стало известно лишь накануне из пресс-релиза Минобороны Армении. Официально о назначении Кособокова Минобороны РФ пока не сообщало, и судя по всему, даже не собирается.

Азербайджанская сторона пока не сообщала о визите Кособокова в Баку и о его встречах с военным руководством страны. И на это, возможно, есть причины: Кособоков в свое время командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. Более того, вызывает недоумение тот факт, что Кособоков, который будет командовать российским контингентом на территории Азербайджана, начинает свой визит с Еревана.

Важно и другое. В России все чаще стали говорить как уже о свершимся факте о продлении пребывания российских миротворцев на территории Азербайджана. Там прекрасно понимают чувствительность вопроса для азербайджанской общественности, но словно назло продолжают озвучивать этот тезис устами своих глашатаев.

Москва, которая играет в «свою игру», действительно хотела бы остаться в регионе как можно дольше. И речь вовсе не о том, чтобы остаться здесь для примирения сторон. Нет, там, где есть Россия, никогда не наступает мир. Но «карабахский опыт» для нее стал своего рода новым, когда ее руки связаны и она не может действовать, как минимум публично, как это, происходит, скажем, в украинском Донбассе. И потому в ход пущен целый набор раздражителей, в первую очередь, для оказания психологического давления на Баку.

Вопрос в том, зачем они это делают. Ситуацию проясняет и позиция Баку, где недавно заявили, что Азербайджан продолжает обсуждать с Россией дополнительные правовые механизмы в связи с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Просто так Баку не стал бы выступать с публичными заявлениями. И подчеркивать, что «весь Карабах является суверенной территорией Азербайджана, международное сообщество признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и в соответствии с заявлением от 10 ноября миротворческие силы временно размещены в определенной части Карабахского региона Азербайджана».

В самом деле, разговоры о мандате миротворческого контингента РФ в Азербайджане не утихают с момента их дислокации в Карабахе. И тот факт, что до сих пор стороны не достигли соглашения, свидетельствует о том, что в документе могут быть неудобные для Баку формулировки.

С другой стороны, зачем Баку выдавать мандат российскому миротворческому контингенту, если он за прошедшие месяцы своей работы так и не справился (читай не захотел) с возложенной на ее плечи миссией? Армянские незаконные формирования все еще не выведены из Карабаха, напротив, продолжается процесс укрепления их оснащённости, миротворцы, которые имеют кучу инструментов давления на сепаратистов, и в ус не дуют, когда последние совершают вооруженные провокации против наших военнослужащих; в нарушении перемирия обвиняют, как правило, Баку, а сообщения азербайджанской стороны о нарушениях не заносят в свои бюллетени, игнорируя их.

Кроме того, памятник пособнику Гитлера Гарегину Нжде все еще стоит в азербайджанском Ходжавенде. И эта история вообще нонсенс, с учетом того, как в РФ «бережно» относятся ко всему, что связано со Второй мировой войной.

Но самое главное — мы хорошо помним, чем завершилась «миротворческая миссия» России в Молдове и Грузии. Фактически территории их дислокации в этих странах находятся под их юрисдикцией.

С учетом всего этого, позиция Баку по непредоставлению мандата миротворцам и продолжающимся обсуждениям в целях минимизации рисков для страны кажется наиболее логичным и верным решением. Для подписания итогового документа, российской стороне следует отказаться от своей тактики, потому что Азербайджан – это не Грузия, не Украина и не Молдова. Здесь умеют давать отпор, если что-то не соответствует нашим интересам, и отстаивать свою точку зрения, не идя на открытую конфронтацию и ограничиваясь «отправкой сигналов». И в этом контексте стоило бы рассматривать два важных «месседжа» – это, во-первых, создание в Баку спецгруппировки командования ВС Турции, а во-вторых, учения азербайджанских и турецких военных в Лачинском районе.

И факт дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента в регионе – после 2025 года – не входит в интересы Баку, где нацелены на реинтеграцию армянского населения карабахского региона в политическую и общественную среду нашей страны. А как показывает опыт прошедших месяцев «положительной работы» российских миротворцев, в Кремле, к сожалению, могут постараться помешать этим планам Баку.

Максуд Салимов