Пашинян после слов Эрдогана заявил о готовности Еревана начать диалог с Турцией

Армения готова к диалогу с Турцией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в среду на заседании правительства.

«Недавно президент Турции публично затронул тему отношений с Арменией. В его заявлениях мы видим возможность разговора об урегулировании отношений и задействования армяно-турецкой железной дороги и автодорог. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст. Речь идет о превращении нашего региона в перекресток, связывающий запад с востоком и север с югом. С радостью должен констатировать, что содействовать этому процессу публично выразила готовность Россия. ЕС, Франция, США также заинтересованы в этом процессе. В развитии региональных коммуникаций заинтересованы Индия и Китай», — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.

Напомним: в конце августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений.

«Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении», — сказал Эрдоган турецким журналистам.

По его словам, заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира.

«С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс.

На повестке наше предложение о создании «Платформы пяти» или «Платформы шести» с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее», — отмечал турецкий лидер.