Королевский монетный двор Британии выпустил 50-пенсовую коллекционную монету с Винни-Пухом

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую коллекционную монету с изображением Винни-Пуха и его друзей. Вместе с медвежонком на монете изображены Пятачок, Сова, Кролик, Тигра, Кенга и Крошка Ру, сообщает Evening Standard.

Первые три монеты серии из девяти штук, создаваемой совместно с американской компанией The Walt Disney Company, появились в прошлом году. На самой первой из них изображен Винни-Пух с банкой любимого меда. Дизайн серии, согласно сообщению Royal Mint, разработан на основе оригинальных рисунков художника и книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда (1879-1976) в книге создателя образа медвежонка английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956), впервые увидевшей свет в 1926 году.

По словам дизайнера серии Дэниела Торна, при работе с оригинальными иллюстрациями, предоставленными монетному двору The Walt Disney Company, его «приоритетом была должная передача этих прекрасных изображений». Как отметил Торн, для воплощения мотива медоносных пчел и травянистого холма, на котором сидит Винни-Пух, мы «обратились к множеству различных техник, чтобы создать безупречный эффект акварели на монете, и в конечном итоге остановились на том, который представлен в окончательной версии».

«Мы все выросли на Винни-Пухе, и он остается любимым персонажем не только в Великобритании, но и во всем мире», — сказала глава отдела памятных монет Royal Mint Клэр Макленнан. «Мы ожидаем, что монеты будут пользоваться огромной популярностью, особенно в преддверии Рождества, и надеемся, что и дети, и взрослые получат удовольствие от коллекции», — добавила она.

Цены варьируется от 10 фунтов стерлингов (13,7 доллара) за простую монету до 1065 фунтов (1465 долларов) за золотую.

A strong line-up! Which @Disney’s Winnie the Pooh character do you most identify with? To celebrate 95 years of Winnie the Pooh created by A.A. Milne and illustrated by E.H. Shepard, we’ve brought the gang together on a 50p! https://t.co/LbEwJf511m pic.twitter.com/w7vK77TSJp

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 2, 2021