«Пограничная агония» Еревана

26 августа, 17:13

Так о чем же в действительности свидетельствуют участившиеся инциденты?

Тревожные новости с государственной границы Азербайджана и Армении приходят с пугающей частотой: обстрелы из оружия достаточно «серьезного» калибра, «ножевые» атаки, провокационные поджоги растительности…Все это, будем реалистами, мало похоже на цепь случайностей. Тем более если инциденты происходят по несколько раз в день.

И не менее примечателен, если угодно, политический фон этой провокационной возни. Накануне в армянском парламенте Анна Григорян, депутат от кочаряновского блока «Армения», задала премьер-министру Армении Николу Пашиняну вопрос, как так вышло, что «отряды самообороны, охранявшие границы «Сюника» (Западного Зангезура, здесь и далее кавычки наши — Minval.az), 17 декабря были вынуждены покинуть выгодные позиции, уйти из «Ковсаканского» (Зангеланского — Minval.az) и «Санасарского» (Губадлинского — Minval.az) районов, о передаче которых Азербайджану и речи нет в заявлении от 9 ноября», и есть ли еще «отдельный меморандум», касающийся тех участков автомобильных дорог, которые оказались на азербайджанской территории. Никол Пашинян в ответ весьма туманно рассуждал, что «это решение было принято с учетом ситуации с безопасностью и вызовов безопасности». Диалог вышел во всех смыслах показательным. Пашинян не рискнул четко и недвусмысленно заявить, что Зангеланский и Губадлинский районы — это уже не Армения, а Азербайджан, но все же вынужден был подтвердить: в процессе демаркации и делимитации границ Армении пришлось терять территории. Одно только это — уже констатация тягчайшего политического и дипломатического поражения, впрочем, неизбежного после разгрома в 44-дневной войне: процесс делимитации и демаркации границ идет по весьма болезненному для Армении сценарию.

Более того, в те же дни прозвучало еще одно показательное заявление на «пограничную тему». Артак Давтян, начальник Генштаба ВС роении, сообщил, что уже ведётся процесс замены военнослужащих ВС на пограничников вдоль границы.

Это, напомним, тот самый Артак Давтян, который в первые дни 2019 года растерянно хлопал глазами и не знал, как реагировать, когда на ненарушенных участках границы менять армию на пограничников начал Азербайджан. Сегодня уже известно, что Армения тогда совершила роковую ошибку. В Ереване сочли азербайджанских пограничников «слабым звеном» и в июле 2020 года попытались «продвинуться» в Товузе, там, где трубопроводы и железные дороги проходят по узкому участку между водохранилищем и границей.

А теперь он не просто подтверждает, что Армения повторяет ход. По сути, Давтян признаёт горький для Еревана факт. Потерпела крах еще одна «задумка» Армении —попытка разместить на границе «третью силу». «Планка» требований Еревана последовательно снижалась —сначала это были «международные наблюдатели», потом «российские миротворцы», наконец, «российские пограничники» с армянской стороны границы. И если теперь начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян заявляет журналистам, что уже ведётся процесс замены военнослужащих ВС на пограничников вдоль границы, это означает, что никаких «иностранцев» завести сюда не удалось. А значит, не получилось у Армении ни заручиться внешней поддержкой в вопросе границы, ни надежно оттянуть болезненный для неё процесс ее демаркации и делимитации. Словом, политический провал по всем фронтам. Причем в самом Ереване это прекрасно осознают.

И вот при таком раскладе нынешняя череда вооруженных инцидентов — это даже не «манёвр последнего момента», а пограничная агония Еревана. В самом деле, вряд ли Никол Пашинян настолько не контролирует собственных «силовиков». Просто подобные вооруженные инциденты — это для Еревана единственный способ повысить напряженность на границе и довести ее до той черты, чтобы уже не призходилось говорит о процессе ее демаркации и делимитации.

Только вот ереванской верхушке при этом лучше держать в голове, что выбирает она не между тем, будет ли продолжена «невыгодная» для Армении делимитация границ с Азербайджаном. Вопрос в том, будет ли она проходить бескровно-политическим путём, где самое «сильное» оружие —это пинок пониже спины, или же Армения собьёт ситуацию на полноценный военный сценарий — с кровью и жертвами. И да, военный сценарий при нынешнем раскладе сил и непризнанной границе с Азербайджаном приведёт для Армении к территориальным потерям такого масштаба, что потеря «выгодных позиций» в Зангеланском и Губадлинском районе даже не покажется на их фоне серьёзными неприятностями.

Нурани

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:14

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.