«Пограничная агония» Еревана

Так о чем же в действительности свидетельствуют участившиеся инциденты?

Тревожные новости с государственной границы Азербайджана и Армении приходят с пугающей частотой: обстрелы из оружия достаточно «серьезного» калибра, «ножевые» атаки, провокационные поджоги растительности…Все это, будем реалистами, мало похоже на цепь случайностей. Тем более если инциденты происходят по несколько раз в день.

И не менее примечателен, если угодно, политический фон этой провокационной возни. Накануне в армянском парламенте Анна Григорян, депутат от кочаряновского блока «Армения», задала премьер-министру Армении Николу Пашиняну вопрос, как так вышло, что «отряды самообороны, охранявшие границы «Сюника» (Западного Зангезура, здесь и далее кавычки наши — Minval.az), 17 декабря были вынуждены покинуть выгодные позиции, уйти из «Ковсаканского» (Зангеланского — Minval.az) и «Санасарского» (Губадлинского — Minval.az) районов, о передаче которых Азербайджану и речи нет в заявлении от 9 ноября», и есть ли еще «отдельный меморандум», касающийся тех участков автомобильных дорог, которые оказались на азербайджанской территории. Никол Пашинян в ответ весьма туманно рассуждал, что «это решение было принято с учетом ситуации с безопасностью и вызовов безопасности». Диалог вышел во всех смыслах показательным. Пашинян не рискнул четко и недвусмысленно заявить, что Зангеланский и Губадлинский районы — это уже не Армения, а Азербайджан, но все же вынужден был подтвердить: в процессе демаркации и делимитации границ Армении пришлось терять территории. Одно только это — уже констатация тягчайшего политического и дипломатического поражения, впрочем, неизбежного после разгрома в 44-дневной войне: процесс делимитации и демаркации границ идет по весьма болезненному для Армении сценарию.

Более того, в те же дни прозвучало еще одно показательное заявление на «пограничную тему». Артак Давтян, начальник Генштаба ВС роении, сообщил, что уже ведётся процесс замены военнослужащих ВС на пограничников вдоль границы.

Это, напомним, тот самый Артак Давтян, который в первые дни 2019 года растерянно хлопал глазами и не знал, как реагировать, когда на ненарушенных участках границы менять армию на пограничников начал Азербайджан. Сегодня уже известно, что Армения тогда совершила роковую ошибку. В Ереване сочли азербайджанских пограничников «слабым звеном» и в июле 2020 года попытались «продвинуться» в Товузе, там, где трубопроводы и железные дороги проходят по узкому участку между водохранилищем и границей.

А теперь он не просто подтверждает, что Армения повторяет ход. По сути, Давтян признаёт горький для Еревана факт. Потерпела крах еще одна «задумка» Армении —попытка разместить на границе «третью силу». «Планка» требований Еревана последовательно снижалась —сначала это были «международные наблюдатели», потом «российские миротворцы», наконец, «российские пограничники» с армянской стороны границы. И если теперь начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян заявляет журналистам, что уже ведётся процесс замены военнослужащих ВС на пограничников вдоль границы, это означает, что никаких «иностранцев» завести сюда не удалось. А значит, не получилось у Армении ни заручиться внешней поддержкой в вопросе границы, ни надежно оттянуть болезненный для неё процесс ее демаркации и делимитации. Словом, политический провал по всем фронтам. Причем в самом Ереване это прекрасно осознают.

И вот при таком раскладе нынешняя череда вооруженных инцидентов — это даже не «манёвр последнего момента», а пограничная агония Еревана. В самом деле, вряд ли Никол Пашинян настолько не контролирует собственных «силовиков». Просто подобные вооруженные инциденты — это для Еревана единственный способ повысить напряженность на границе и довести ее до той черты, чтобы уже не призходилось говорит о процессе ее демаркации и делимитации.

Только вот ереванской верхушке при этом лучше держать в голове, что выбирает она не между тем, будет ли продолжена «невыгодная» для Армении делимитация границ с Азербайджаном. Вопрос в том, будет ли она проходить бескровно-политическим путём, где самое «сильное» оружие —это пинок пониже спины, или же Армения собьёт ситуацию на полноценный военный сценарий — с кровью и жертвами. И да, военный сценарий при нынешнем раскладе сил и непризнанной границе с Азербайджаном приведёт для Армении к территориальным потерям такого масштаба, что потеря «выгодных позиций» в Зангеланском и Губадлинском районе даже не покажется на их фоне серьёзными неприятностями.

Нурани