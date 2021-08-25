Алиев проводит «красные линии»: кому сегодня нужен «дипломатический сэконд-хэнд» в лице Минской группы ОБСЕ?

Минская группа ОБСЕ все же попала в топ новостей в азербайджанском информационном пространстве. Но вряд ли в том контексте, как бы этого хотелось ее сопредседателям. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного резидента-координатора ООН В.Андрееву, напомнил: «…Если бы против Армении были вовремя введены санкции, если бы сопредседатели Минской группы, три ведущие страны мира использовали 5 процентов своего потенциала, чтобы убедить или заставить Армению отвести свои оккупационные силы, то войны не произошло бы. Следовательно, ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не может или не хочет заставить ее соблюдать международное право». Более того, принимая Андрееву, глава государства напомнил, что Азербайджан военным путём выполнил резолюции СБ ООН и восстановил нормы международного права. А затем повторил ту же мысль уже у себя в Twitter, напомнив, что за 28 лет Минская группа упустила много возможностей.

Это по-настоящему программное заявление, подлинный смысл которого, если угодно, раскрывается «послойно».

Прежде всего, президент Азербайджана провёл «красные линии» на переговорном пространстве. Глава государства, в переводе с дипломатического, напомнил, что у сопредседателей Минской группы ОБСЕ, трёх ведущих стран мира, было больше четверти века на то, чтобы продвинуть урегулирование, то есть добиться от Армении вывода войск мирным путём, и за то, что этот самый мирный путь не сработал, они несут прямую ответственность — потому, что не ввели против Армении санкции и не вынудили ее выполнить резолюции СБ ООН. Одно только это — уже дипломатическая сенсация. Более того, в Баку уже давали понять: Минская группа может, конечно, встроиться в процесс, но только с учетом постконфликтных реалий. Причем президент провёл свои «красные линии» как раз на фоне перманентных попыток реанимировать этот самый дипломатический «сэкономив-хэнд» в лице Минской группы — и со стороны Армении, и от лица двух других ее сопредседателей, то есть Франции и США.

И как это понимать? Два сопредседателя МГ ОБСЕ готовы поддержать Армению? Страну, которая по сути отдала свою внешнюю политику на «аутсорсинг» Москве? «Государство», где даже кандидатуру главы МИДа приходится «утверждать» у руководства другой страны? И если да, то есть ли у Азербайджана повод для беспокойства?

Тут, конечно, нужны подробности и детали. Намеренно оставим за скобками малоадекватное поведение Франции, где мсье Макрон на фоне всех своих внутриполитических проблем, от коронавируса до «желтых жилетов», банально пытается любым способом пополнить «копилку голосов» то за счет армян, то за счет исламофобов, то еще за счет столь же сомнительной публики, но не идет —и не пойдет — дальше громкого сотрясения воздуха. Иное дело — США. Вашингтон предпринимал в прошлые годы попытки продвинуть переговоры, несколько лет назад в регионе едва ли не главной новостью был «план Болтона», но вот до логического завершения карабахские инициативы США не доходили: сложно, хлопотно и т.д. И самое главное, в Вашингтоне были уверены, что ситуация в регионе «никуда не денется», что конфликт надежно «заморожен», а значит, можно оставить его «на потом» и заняться чем-то более «горячим». А с миллионом вынужденных переселенцев пусть разбирается сам Азербайджан.

Сегодня уже понятно: накануне войны страны-сопредседатели Минской группы проиграли еще и «войну разведок». Здесь просто не ждали, что в регионе вспыхнет новая война, и тем более не прогнозировали разгрома Армении и победы Азербайджана. И пока военные аналитики старательно и скрупулезно изучают детали штурма города Шуша, «Джебраильского котла» и т.д., в дипломатических ведомствах наступает сезон лихорадочной активности: что теперь делать? Как восстанавливать позиции в регионе, где возник новый формат — с участием России и Турции, но без США? А Минская группа — как раз та «калитка», через которую у Вашингтона есть возможность вернуться в процесс политического урегулирования.

Другое дело, что здесь есть этакое «тактическое совпадение интересов» с Ереваном. Где свои планы и свои надежды. В армянских дипломатических кругах всерьёз полагают, что разговоры о возвращении к Минской группе позволят Армении «соскочить» с выполнения условий трёхстороннего заявления от 10 ноября, или по крайней мере избежать ответственности за разрушение уже и нынешнего постконфликтного процесса урегулирования. Это, если угодно, программа-минимум. Тогда как программа-максимум — это уже возвращение к прежним пакетам предложений Минской группы — с с «отложенным статусом» Карабаха, переговорами по дальнейшей судьбе этого самого статуса, наконец, ограничениям, согласно которым, Азербайджан не должен был иметь права размещать в окружающих бывшую НКАО районах армейские подразделения — только полицию и пограничников.

И вот на таком фоне президент Азербайджана не просто напоминает Минской группе об упущенных за 28 лет возможностях и об ответственности за то, что мирный путь не сработал, и в регионе вспыхнула новая война. Главный «месседж» — в другом. 44-дневная война не просто закончилась победой Азербайджана, поражением Армении и выполнением резолюций СБ ООН. Она еще и коренным образом «перекроила» всю политическую архитектуру региона. Теперь, после того, как Азербайджан выполнил резолюции СБ ООН, восстановил нормы международного права и, пардон, вышиб оккупантов со своей территории «Железным кулаком», возвращения к прежним механизмам и прежним планам не будет. Теперь «политическую погоду» в регионе определяет Баку. И в этих реалиях, рассматривая «тактические союзы» с Ереваном, лучше не забывать о том, при каких обстоятельствах родился «мем» о «тактическом отступлении».

Нурани