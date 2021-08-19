«Азербайджанцы ведут себя уверенно, а для армян мы хороший источник дохода». РосМиротворец рассказал о буднях в Карабахе

19 августа, 12:01

Русскоязычный телеграмм-канал Reverse Side of Medal опубликовал рассказ представителя российского миротворческого контингента в Карабахе, пожелавшего остаться анонимным. Minval.az публикует ниже его рассказ о буднях российских миротворцев на территории Азербайджана, где они временно дислоцировались, с незначительными сокращениями (авторская орфография и пунктуация сохранены, – прим. «Минвала»):

«Я здесь вторая смена, то есть, я менял тех, кто зашёл в Карабах в ноябре 2020. Армения была на грани проигрыша. Ключевой город Шуша – был бездарно брошен. Вообще, вся эта возня один большой армянский крах. Азербайджан готовился к этому реваншу, и готовился конкретно.

Операцию по переброске миротворческого контингента можно сравнить только с марш-броском в Приштину. Но только гораздо масштабнее. За неделю фактически перебросили без малого мотострелковую бригаду на штатной технике. С учетом, что в России транспортной авиации примерно на переброску ВДД и то в неполном составе.

Контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Сразу встали на постыло линии соприкосновения. Количество постов менялось, но, в принципе, не сильно. Сейчас контингент стоит на 29 постах. Местные, по началу, даже денег не брали. Сейчас все поменялось. Отношение такое, типа где вы были раньше, и защищайте нас.

Положение противоборствующих сторон сейчас такое: азербайджанцы ведут себя уверено на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем и всячески пытаются показать свою значимость, хотя и яйца выеденного не стоят.

Например, вот сейчас (на момент написания этого текста миротворцем) на севере Гехаркуникской области опять движуха. Около 5-ти утра в районе Верин-Шоржа перестрелка между постами. Армяне заявили про потерянный пост. Что касается ещё одной перестрелки, которой по версии нашего МО не было: около 03:30 началась заваруха. Армяне оставили один свой пост с одним офицером и тремя солдатами (или двумя). Потом началась конкретная перестрелка с использованием танков, СПГ, миномётов. Причём всё это использовала только армянская сторона. К 10:00 всё прекратилось. Проанализировав случившееся, можно сказать, что на лицо провокация со стороны армянской армии. Как итог: у армян 3-е 200, 4-е 300.

Продолжим. Начнём с цели пребывания контингента. Главные задачи:

1) КОНТРОЛЬ ЗА ПРОПУСКНЫМ РЕЖИМОМ

Практически все посты (а особенно, стоящие в Лачинском коридоре) находятся на дорогах и развязках. Это, соответственно, досмотр машин и документов лиц, передвигающихся по территории Карабаха. Главная задача, чтобы на территорию несанкционированно не заехали иностранцы. Ну, наверное, за исключением, граждан России. В принципе, посты с этим справляются, но, всё-таки, 6 месяцев это немалый срок, и периодически солдаты начинают по мелочи косячить.

Плюс досмотр машин, иногда сюрпризы приносит. Очень много оружия осталось после окончания конфликта. Периодически изымаем у местных. С коноплей недавно одного задержали. Тип целый багажник накосил. Вот его и морпехи на севере и приняли. А один раз задержали машину, в которой труп 80-ти летней старушки везли. Она умерла, и родственник вёз её в соседнее село хоронить.

2) РАЗМИНИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ

Такого количества минных полей я ещё нигде не встречал. Причём армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток Урал наехал на СВУ. Как итог, водитель и старший машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Оба целы, но тут их не оставили

3) ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА УРОЖАЯ

Как бы смешно не звучало, но это тоже одна из главных задач. Большая часть угодий и садов расположена на спорных территориях. Каждый день офицеры Центра гуманитарного реагирования ездят на охрану, для избежания проблем.

4) СОПРОВОЖДЕНИЕ КОЛОНН АЗЕРБАЙДЖАНА

В Кельбаджарский и Лачинских районы проехать можно только через коридор. Для прохождения таких колонн выделяются также офицеры ЦГР три раза в неделю.

5) ПОИСК ТЕЛ ПОГИБШИХ

Практически каждый день выезжаем на поиски. В начале трупов было огромное количество. Если честно, то картина была как в Первой чеченской, реально собаки труппы жрали. Сейчас уже чисто какие-то останки периодически находят.

• Главная цель нашего прибытия – до конца не потерять воздействие на Закавказье. Армения – это последний шанс удержать хоть какие-то позиции. Ходят разговоры, что управление миротворческим контингентом в следующем году хотят перевести на постоянную основу, а не оставлять как сейчас на ротационном принципе. В общем, в командировку едут с исключением из списков части на два года.

Про местных могу сказать одно – они армяне… К нам относятся доброжелательно, как я говорил ранее, даже в магазинах очень часто денег даже не брали. Сейчас всё поменялось. Мы очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий, с учетом денежного довольствия и командировочных (17$ в сутки), военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты сразу же открылись магазины.

Есть и неприменимые, которые считают, что мы их предали тем, что не ввязались в войну на стороне Армении.

По оружию всё как у всех. Единственное что, выдали всем АК-12. Снаряга это стандартный Ратник. Даже и не знаю, есть ли смысл об этом рассказывать… Думаю, что нет. Из техники БТР-82М, Уралы, КАМАЗы. Вся техника 15 ОМСБр, которая заходила и обеспечивала ввод контингента. Отсюда и вытекает, что БТР начинают моросить.

По быту. Практически все посты (за исключением, одного или двух) и штаб группировки расположены в БМГ (блочно-модульные городки). Для меня, пехотинца, условия более чем достойные. Умывальники, душевые, спортзалы и даже баня в виде небольшой парилки в каждом модуле. Кормят не очень. Мои повара с батальона готовят на две головы выше».

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Лавров спешит на помощь Армении, а Пашинян строит из себя «голубя мира»: в чем прав Алиев

19 августа, 12:27

Политика требует искусных дипломатических шагов. Для достижения поставленных целей те или иные государственные лидеры руководствуются, как правило, прагматизмом и не выходят за рамки «правил игры», предусмотренных в дипломатии. Иное дело, когда удача улыбается не имеющим никакого политического опыта персонажам, и возводит их до ранга главы правительства. Правда, и тут случались исключения. Но цепочка событий, происходящих в Армении, наглядно демонстрирует, что фактически возглавляющий эту страну человек не брезгует никакими методами для достижения своих целей. Его даже не останавливают совершенные в недавнем прошлом ошибки.

Расскажем подробнее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому нравится периодически строить из себя душевнобольного, как об этом открыто говорили журналисты, некогда входившие в его «ближний круг», на этот раз попытался предстать в роли «голубя мира».

Накануне на заседании правительства он объявил, что намерен заменить часть военных пограничниками на границе с Азербайджаном. Весьма примечательно, что еще до недавнего времени армянский премьер пытался продвинуть повестку размещения на границе миротворцев ОДКБ или из миссии ОБСЕ. И по всей видимости, Баку отверг его предложение. Другое дело, что Азербайджан заменил армию на пограничников на одном из участков государственной границы с Арменией еще в январе 2019 года.

Тогда, напомню, данный жест Баку был проигнорирован Ереваном, и армянская сторона не стала предпринимать аналогичных шагов – наоборот, стала периодически подвергать обстрелу позиции азербайджанских пограничников, и кульминацией всего стали товузские события, предшествовавшие Второй Карабахской войне.

Кроме того, армянский лидер на том же заседании важно заявил, что готов к переговорам с Азербайджаном, попытавшись тем самым опровергнуть официальный Баку, который неоднократно за последние месяцы отмечал, что Ереван не принимает его предложения по заключению мирного договора между странами. И теперь Ереван пытается, казалось бы, проявить конструктивизм, но обратите внимание: армянский лидер заявляет о готовности к возобновлению диалога по … Нагорному Карабаху, причем в рамках МГ ОБСЕ. Согласно требованию жанра, тут стоило бы напомнить Николу Воваевичу, ну или Владимировичу, как его называет Путин, что во-первых, нет такой единицы под названием «Нагорный Карабах», есть Карабах, а во-вторых, и в «главных», Баку давно заявил, что не намерен вести переговоры с Ереваном по данной теме, поскольку вопрос статуса Карабаха с точки зрения Азербайджана уже закрыт, а единственный вопрос, который может оказаться на столе переговоров – это вопрос мирного договора, подразумевающий взаимное признании границ, их делимитацию и демаркацию. Словом, прикинувшийся «голубем мира» капитулировавший премьер, снова строит из себя, мягко говоря, дурачка.

Более того, Ереван по-прежнему не выполняет пункты договоренности московского трехстороннего заявления по Карабаху, а именно до сих пор не вывел остатки своих вооружённых подразделений с азербайджанских территорий, а напротив, усиливает их, причем делает открыто и с позволения выступающей в роли «модератора» страны.

Иначе армянский генштаб не стал бы спешно опровергать сообщения СМИ и с гордостью заявлять, что «в районе села «Ехцаох» (Сарыбаба – прим. автора) армянские подразделения не отведены». Проигравшая войну сторона не должна устраивать новые провокации. Ей, согласно простой логике, следует всеми силами цепляться за спасательный круг, брошенный Азербайджаном. Но, к сожалению, не укладывающиеся ни в какую логику шаги Еревана подпитываются поддержкой еще одной стороны, которая своими последними действиями стала все чаще это подтверждать.

Речь, конечно же, о нашем северном соседе. Российская Федерация, точнее, ее главные «спикеры» на азербайджанском треке – Шойгу и Лавров – отличились примечательными высказываниями за последние дни. К примеру, главе внешнеполитического ведомства сильно не нравится, что его страна осталась, как бы это выразиться поделикатнее, за бортом восстановления Карабаха. На это, напомню, намекал в своем интервью глава российской дипмиссии в Баку Бочарников несколько месяцев назад. Тогда он подтвердил, что российские фирмы и компании оказались в стороне от восстановительных работ в Карабахе. И позавчера российский МИД призывал своих автоперевозчиков, говоря о географических направлениях, активнее смотреть на территорию Азербайджана, о чем, собственно говоря, автор этих строк писал на днях, отмечая, что российские перевозчики могут присматриваться к каким угодно направлениям, но если это касается Карабаха, то конечное решение принимается в Баку. И Москве стоило бы задуматься на тему своего неучастия в восстановления Карабаха, сделать выводы из прошлых ошибок и попытаться успеть приобрести билет на уходящий поезд.

Но изрядную пищу для размышлений дает пресс-релиз российского внешнеполитического ведомства о встрече своего шефа с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Калининграде. Где, помимо прочего, приводится главная мысль Лаврова, которая проливает свет на его призыв. Оказывается, Сергея Викторовича беспокоит вовсе не установление мира и взаимовыгодного экономического союза в регионе, а блокада российского сателлита. «Три лидера согласовали трехсторонний механизм по разблокированию всех транспортных коммуникаций в этом районе, что должно прекратить нездоровую ситуацию, которая многие десятилетия существовала после распада Советского Союза, когда Армения была в транспортной и экономической блокаде», – важно заявляет он. Говорить о причинах блокады, Сергей Викторович, прекрасно осведомленный в теме, конечно же не стал.

Впрочем, вернемся к «миролюбивым» словам Пашиняна. К сожалению, как показывает время, верить ему нельзя – иначе Карабах и районы вокруг него были бы возвращены Азербайджану путем переговоров, а страна не потеряла бы своих сыновей в освободительной войне. Нельзя недооценивать врага, готового на любую подлость по отношению к азербайджанскому народу.

И прав был президент Алиев, когда говорил, посещая Кельбаджар, что время меняется, но армянский фашизм не будет меняться, и никто не должен этого забывать: «Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам. Тот, кто хочет поверить, пусть представит эту картину: разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Губадлы, Джебраил. Деяния армянских варваров налицо. Однако их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят».

Максуд Салимов, обозреватель