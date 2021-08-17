Каким будет новый Афганистан 



Уже несколько дней Афганистан находится под полным контролем «Талибана». Уже прозвучали заявления лидеров этого движения, о том, как они видят свою дальнейшую политику и жизнь в Афганистане. И на Западе, и в ряде стран СНГ, пожалуй, самым распространенными являются опасения, что «Талибан» создаст на территории Афганистана, вопреки всем сделанным заявлениям, второе «Исламское государство», где в массовом порядке будет ущемляться базовые права человека, и что Афганистан станет совершенно непредсказуемым, как во внутренней, так и во внешней политике государством. В то же время, иного мнения на этот счет придерживается целый ряд официальных лиц в России, считающих, что новый Афганистан может быть вполне договороспособным государством, адекватным во внешней дипломатии и в целом соблюдающим права человека. Но как на самом деле обстоят дела с грядущей политикой талибов в подконтрольном им Афганистане? И насколько она может угрожать соседям, тем же странам Центральной Азии?

По мнению руководителя аналитического центра «Стратегия Восток-Запад», кыргызского политического аналитика Дмитрия Орлова, которое он высказал в беседе с Minval.az, безусловно, мы не знаем, о чём конкретно разговаривали с делегацией «Талибана» в МИД России, но талибы, видимо, дали Кремлю какие-то гарантии, что после их победы российские интересы в Афганистане никто не тронет.

«Россия сейчас вообще остается единственным гарантом безопасности стран Центральной Азии, поэтому все действия и заявления российских официальных лиц по поводу ситуации в Афганистане вполне понятны. Им тоже хочется иметь на южных границах сферы влияния ОДКБ предсказуемое, и если не дружелюбное, то хотя бы лояльное к России государство, как его уже сейчас снова называют, Исламский эмират Афганистан», — отметил кыргызский аналитик.

Вообще, по его словам, когда мы говорим о ситуации в Афганистане, надо всегда иметь в виду, что с подачи американских политтехнологов и медиа-структур в «Талибан» скопом записывали всех, кто не был доволен американской оккупацией. Потому что кроме талибов, в Афганистане насчитывается ещё примерно десятка два группировок, которые имеют совершенно разные стратегические, тактические и, что самое главное, идеологические задачи. Они могут временно объединяться для решения каких-либо вопросов, помогать друг другу оружием или деньгами, но о безусловной поддержке или долговременном союзе речи быть не может.

«Поэтому если кто-то и представляет угрозу для Средней Азии, то только группировки, связанные с «Талибаном», но не являющиеся их частью. Потому что большинство талибов — этнические пуштуны, которым в Средней Азии точно делать нечего — это враждебная им среда. И руководители «Талибана» это знают. Поэтому, пуштунская «фракция» талибов если и придёт в Среднюю Азию, то только в качестве наёмников», — резюмировал Дмитрий Орлов.

В то же время по мнению эксперта по безопасности, заведующего Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, также высказанному в беседе с Minval.az, с «Талибаном» вполне можно договариваться. Хотя талибы часто не выполняют своих обещаний, но можно заметить, что Россия не стала эвакуировать свое посольство в Кабуле.

«То есть российские дипломаты полагаются на то, что талибы соблюдают правила», — подчеркнул российский эксперт.

Также, по его мнению, у США также есть определенные договоренности на случай экстренной эвакуации.

«Но, как говорят в Америке, «доброе слово и Кольт лучше, чем просто доброе слово». Поэтому Вашингтон направил для обеспечения эвакуации в Кабульский аэропорт несколько тысяч военных», — отметил эксперт.

Как отмечает Козюлин, сегодня «Талибан» в эйфории, поэтому возможно многое.

«Бойцы долго ждали возможности поквитаться, а кабульский гарнизон, как в анекдоте, на войну не пришел», — отмечает российский эксперт.

Поэтому, на его взгляд, горячие головы вполне могут устроить перестрелку с оставшимися, локальные перестрелки возможны, в том числе в аэропорту.

Что касается того, станет ли Афганистан вторым «Исламским государством», то, как считает российский эксперт, это совершенно не исключаемый поворот событий, хотя Россия, даже в этом случае предпочтёт с талибами договариваться, а не уходить в полную конфронтацию с нынешними хозяевами Афганистана.

«Талибан», как минимум, восстановит шариатские суды. При этом талибы обещают, что новый режим не будет жестким, можно сказать, будет с элементами светскости. То есть, например, якобы, девушки будут иметь возможность получать образование. Предполагаю, что после 20 лет американского присутствия Афганистан не может в одночасье стать фундаменталистким государством. Талибам придется опереться на профессиональных чиновников, технический персонал на всех уровнях. А это люди, 20 лет учившиеся по американским учебникам», — отметил российский эксперт.

В. Мансуров