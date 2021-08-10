Действия миротворцев в Карабахе вызывают все больше вопросов

Минобороны России выступило с очередным провокационным пресс-релизом. Как сообщили в «Арбатском военном округе», в рамках «плановых занятий» по боевой подготовке военнослужащие российского миротворческого контингента отработали «новую тактику» ведения современного боя «кочующего» миномета на полигоне в Ханкенди.

«Артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами в горах из орудий, установленных в кузовах автомобилей.

Минометчики в условиях горной местности за короткий промежуток времени поразили около 50 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров.

Сегодня в рамках специальной подготовки отрабатывали действия мобильных групп минометных расчетов. В задачи расчетов входило с получением команды выдвинутся на временную позицию, подавить цель и в максимально короткие сроки покинуть позицию. В целях сокращения времени выполнения задачи 82-х мм минометы уже установлены на штатную технику, что сокращает время на занятие огневой позиции. Личный состав с задачей справился, оценки за сегодняшний день хорошо и отлично», — рассказал руководитель занятия Мохов Андрей.

В Минобороны РФ особо подчеркнули, что тактика «кочующих» минометов позволяет миротворческим расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил условного противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

Напомним: это не первый случай, когда действия российской миссии в Карабахе вызывали вопросы и недоумение азербайджанской общественности. В начале августа стало известно о проведении личным составом комплексных упражнений и стрельб, о создании определенной обстановки для преодоления минно-взрывных заграждений, нанесения огневого поражения мелким группам «условного противника» и эвакуации личного состава из подбитой бронетехники.

В «Арбатском военном округе» до сих пор не ответили на вопрос, чем обусловлена столь серьезная подготовка российских военных в Карабахе, где до сих пор присутствуют армянские боевики (хотя их там быть давно не должно) и, пожалуй, самое главное – против кого направлена она?

И напоследок – российским военным в Карабахе стоило бы на досуге заняться не проведением интерактивных уроков для армянского населения, а изучить операции миротворческих сил OOH по поддержанию мира.