Турция отрабатывает тактику применения боевых катеров-дронов

В Турции завершился первый этап отработки тактики боевого применения беспилотных катеров, особенностью которой является возможность атаковать роем. Об этом информагентству Anadolu сообщил директор Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир.
Турция — одна из немногих стран, занимающихся разработкой беспилотных систем, причëм полностью отечественного производства, отметил глава SSB.
Исмаил Демир напомнил, что соответствующий контракт по разработке ударных беспилотных морских платформ ранее подписали Управление оборонной промышленности Турции и местная оружейная компания ASELSAN. В рамках проекта ставится цель разработки действующих в режиме роя беспилотных катеров, способных на выполнение различных задач.
Серия катеров-беспилотников Albatros разработки указанной компании недавно пополнилась модификацией Albatros-S. ASELSAN и еë субподрядчики разработали морской беспилотный катер Albatros-S нового поколения с высокой маневренностью, мореходностью и устойчивостью. Катера оснащены системой передачи данных с целью разработки тактических действий в морской среде, рассказал Демир.
«Стая» морских беспилотных катеров длиной около 7 метров может развивать скорость в более 40 узлов (74 км/ч), дальность плавания составляет свыше 200 морских миль (370 км). Боевые машины обладают значительной грузоподъëмностью.
Как известно, Турция 12 февраля этого года спустила на воду свой первый бронированный беспилотный надводный корабль (AUSV), разработанный компанией Ares Shipyard в сотрудничестве с базирующейся в Анкаре оборонной фирмой Meteksan Defense Industry.