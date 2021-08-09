Турция отрабатывает тактику применения боевых катеров-дронов

9 августа, 15:36

В Турции завершился первый этап отработки тактики боевого применения беспилотных катеров, особенностью которой является возможность атаковать роем. Об этом информагентству Anadolu сообщил директор Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир.

Турция — одна из немногих стран, занимающихся разработкой беспилотных систем, причëм полностью отечественного производства, отметил глава SSB.

Исмаил Демир напомнил, что соответствующий контракт по разработке ударных беспилотных морских платформ ранее подписали Управление оборонной промышленности Турции и местная оружейная компания ASELSAN. В рамках проекта ставится цель разработки действующих в режиме роя беспилотных катеров, способных на выполнение различных задач.

Серия катеров-беспилотников Albatros разработки указанной компании недавно пополнилась модификацией Albatros-S. ASELSAN и еë субподрядчики разработали морской беспилотный катер Albatros-S нового поколения с высокой маневренностью, мореходностью и устойчивостью. Катера оснащены системой передачи данных с целью разработки тактических действий в морской среде, рассказал Демир.

«Стая» морских беспилотных катеров длиной около 7 метров может развивать скорость в более 40 узлов (74 км/ч), дальность плавания составляет свыше 200 морских миль (370 км). Боевые машины обладают значительной грузоподъëмностью.

Как  известно, Турция 12 февраля этого года спустила на воду свой первый бронированный беспилотный надводный корабль (AUSV), разработанный компанией Ares Shipyard в сотрудничестве с базирующейся в Анкаре оборонной фирмой Meteksan Defense Industry.

﻿

«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.