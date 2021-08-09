«Террористическая тревога» — где следует ее объявлять?

В Москве помянули жертв очередного теракта. 8 августа 2000 года взрывное устройство сработало в подземном переходе под Пушкинской площадью. 13 человек были убиты, более ста — ранены. Террористы грамотно использовали все, что можно и что нельзя, от взрывного устройства, начинённого дополнительными «поражающими элементами», до того, что бомбу заложили в подземном переходе с коммерческими киосками, где уже свою роль сыграли и закрытое помещение, и разлетавшиеся от взрыва стёкла этих самых киосков. Дело было на пике волны «чеченского» террора в России, и организаторов теракта на Пушкинской искали тоже на Северном Кавказе. Но расследование так и не было завершено. И самое главное, слишком многое указывает на то, что за этим взрывом рядом с магазином «Армения» стояли вовсе не северокавказские «джихадисты», а армянские террористические группировки. Первые «утечки», что за взрывом, вполне возможно, стоит «армянская мафия», появились еще по горячим следам. Справедливости говоря, речь в них шла о дележе коммерческих интересов, но вот действовали неизвестные «взрывники» слишком профессионально, что уже указывало на политический террор. Изрядную пищу для размышлений даёт и дата. 10 августа 1920 года был подписан Севрский договор, тот самый, на основе которого предполагалось выкроить за счёт турецкой Восточной Анатолии «Западную Армению». Черту под этими «территориальными мечтами», напомним, подвела победа Турции в своей войне за независимость. А потом результаты были закреплены на бумаге — в Московском и Карском договорах и Лозаннском соглашении. Но это не мешает армянским дельцам обвинять именно Россию в том, что мечты о «Западной Армении» растаяли, как туман над вершиной Агры-Дага.

А в самой Армении осенью 1999 года как раз произошёл печально известный «парламентский теракт», в ходе которого погибли наиболее влиятельные пророссийские политики — спикер парламента, бывший первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян.

А сегодня этот экскурс в историю имеет особую актуальность. В Армении опять «сезон обид» на Россию — в основном за то, что она не стала воевать с Азербайджаном в Карабахе вместо Армении и ограничилась только самолетами с оружием, а теперь еще и не на шутку разочаровала Ереван в процессе делимитации и демаркации границ, которые все-таки проводятся по карте и GPS, а не ереванским «хотелкам». А уж традиции политического террора уходят здесь корнями аж в XIX век.

И, наконец, еще одно обстоятельство. Еще с лета 2018 года в Армении началась активная работа по «привлечению» представителей армянской диаспоры в ряды армянской армии. СМИ пестрели фотографиями и интервью персон вроде Дэна Билзеряна, но под прикрытием этой шумихи в Армению из Ливана и Сирии вновь перебирались реальные террористы.

Уже летом 2020 года «активисты» армянской диаспоры, облачившись в футболки с символикой АСАЛА — крупнейшей и наиболее опасной террористической группировки — устраивают волну насилия против азербайджанских дипломатов, журналистов и активистов диаспоры, от нападений на участников мирных акций до забрасывания камнями зданий посольств и консульств. Да, это еще не повторение волны армянского террора семидесятых, но вот как надолго эти «еще» и «пока»?

И самое главное, активную вербовку наемников развернули структуры типа VOMA, во главе которой стоит местный «обер-диверсант» Вова Вартанов. Именно эта структура во время карабахской войны открыто вербовала «добровольцев», а проще говоря, наемников для участия в боевых действиях. А еще раньше VOMA призывала граждан многих стран, в том числе и РФ, пройти «курсы выживания» и прочие милитари-игры. А чем эти игры должны были закончиться, можно видеть на примере Эдуарда Дубакова, того самого, которого недавно в Баку приговорили к 10 годам тюрьмы. Сей субъект по «приглашению» VOMA прошёл в тогда еще оккупированном Карабахе боевую подготовку, принимал участие в боевых действиях в Кельбаджарском районе, смог оттуда удрать, а затем вновь явился в Баку уже с заданием осуществлять теракты. Где и был арестован. И по меньшей мере показательно, что еще по горячим следам судебного приговора основатель и руководитель VOMA Вова Вартанов выступил с перепуганным заявлением, будто бы Дубаков не имеет к его организации никакого отношения. Чутьё не подвело: процесс над Дубаковым — верный шанс, что уже в скором времени VOMA может оказаться в списке международных террористических организаций со всеми вытекающими.

Но вот сколько таких «Дубаковых» сегодня на территории третьих стран? И только ли в Азербайджане им будет поручено вести террористическую войну? К сожалению, эти вопросы все больше похожи на риторические.

А тем временем 10 августа будет отмечаться 101-я годовщина подписания Севрского договора. И вопрос, не настало ли время уже и в России объявить «террористическую тревогу» на армянском направлении, стоит того, чтобы его озвучить.

Нурани, обозреватель