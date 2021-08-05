Почему Путин благодарил Алиева?

Все немного не так, как видится. И хотя на границе продолжаются намеренные провокации армянских ВС, а о нестабильной ситуации в регионе говорят с беспокойством во многих странах, есть основания полагать, что эскалация и даже враждебные выпады армянского МИД, а также заявления премьера Пашиняна, являются лишь симптомом кулуарных переговоров по заключению мирного договора, которые проходят между Баку, Москвой и Ереваном. И никуда Армении от этих процессов не деться.

По мнению некоторых российских экспертов, Баку и Москва продолжают успешные переговоры по принуждению Армении к миру, и об этом говорит ряд фактов, например, детали недавнего визита Ильхама Алиева в Москву.

Такого мнения придерживается, к примеру, проармянски настроенный российский аналитик Андрей Арешев. Переговоры, по его мнению, ведутся с учетом всех интересов Азербайджана.

«Совершенно очевидно, что такие переговоры ведутся. Об этом можно судить по динамике поездок Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Москву. После визита главы Армении говорилось о сложных компромиссах и решениях, а в ходе встречи с Алиевым российским президентом была выражена благодарность за те компромиссные решения, которые обсуждаются и, возможно, будут положены на бумагу», — утверждает Арешев.

По его мнению, очевидно, что переговоры в Москве касаются заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном без участия Турции. В этом контексте, безусловно, обсуждаются вопросы делимитации и демаркации границы. При этом он не исключает, что основой этого процесса, якобы, станут карты российского Генштаба, которые уже переданы Баку и Еревану. И хотя этот проармянский аналитик попутно обвиняет Азербайджан в наращивание сил и «военной агрессии» на границе, некая «соль» в его рассуждениях есть.

Между тем, похожие точки зрения озвучивают и союзники Азербайджана. Так в недавно опубликованном в беседе с Minval.az мнении российского политолога Евгения Михайлова также прозвучала похожая мысль.

Как уверенно полагает российский политолог, сложно предугадать, когда все провокации закончатся, но очевидно лишь одно — Ереван всё равно упорно подталкивают к мирному договору, и он его подпишет – несмотря ни на что.

Но именно для того, чтобы этого не случилось, считает российский эксперт, происходят провокации, странным образом совпадающих с той или иной инициативой западных партнеров Еревана, оставшихся не у дел после 44-дневной войны. Когда Москва и союзники «дожмут» Ереван и, в том числе, произведут демаркацию и делимитацию границ – провокации, по мнению Михайлова, станут уже неактуальны. И это, на его взгляд, наступит уже скоро.

В действительности, если попытаться внимательно проанализировать рабочий визит президента Азербайджана в Россию и его встречу с Владимиром Путиным 20 июля, такие выводы можно сделать вполне.

Так, например, в ходе протокольной встречи президентов Ильхам Алиев озвучил несколько основных тезисов по отношениям России и Азербайджана: это наращивание сотрудничества в рамках транспортного коридора «Север-Юг», совместная работа наших стран в борьбе с коронавирусом, а также в сфере образования, и выпуска специалистов филиалом Московского государственного медицинского университета имени Сеченова в Баку. Но интересный факт: Ильхам Алиев не коснулся в разговоре напряженной ситуации на границе и периодических провокаций Армении, хотя, казалось бы, именно этот вопрос должен был быть поднят президентом Азербайджана в первую очередь.

В отличие от Пашиняна, постоянно гастролирующего в Кремль, дабы пожаловаться на «агрессию» Азербайджана, лидер Азербайджана на этой встрече был совершенно конструктивен, лаконичен и невозмутим.

Да, часть речи Ильхама Алиева касалась обстановки в регионе, но выдержана она была в другом контексте. В ней не прозвучало, например, обеспокоенности действиями Армении – возникает понимание, что азербайджанский лидер полностью контролирует ситуацию и формулу «причины – следствия».

«Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается», — подчеркнул глава государства. Достаточно исчерпывающая цитата.

Также был конструктивен и президент России. Он откровенно поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он «находит компромиссные решения по урегулированию ситуации в регионе».

«Они (компромиссы – ред.) всегда самые сложные, но если мы хотим, – а мы все хотим, – урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить», — сказал Путин.

Все эти нюансы, на первый взгляд, вызывают вопросы, и некоторая недосказанность, конечно же, присутствует. Собеседники словно говорят о чем-то, что больше известно им обоим, нежели широкой аудитории. Но если придерживаться версии о проходящих сейчас активных кулуарных переговорах по заключения окончательного мирного договора, то все становится очень логично и объяснимо.

Кроме того, подтверждает этот факт и сама очевидность – полная связь со всеми заявлениями президента Ильхама Алиева по урегулированию ситуации в регионе и тем, как они воплощаются в жизнь. Даже самые яростные критики Азербайджана подтверждают тот факт, что все сказанное Алиевым сбывается с точностью до каждой буковки в строке цитаты. И, думается, когда президент уверенно заявляет о том, что мир в регионе будет окончательно восстановлен, и в первую очередь, с учетом всех интересов Азербайджана и положений трехстороннего соглашения, значит, он прекрасно знает, о чем говорит.

В. Мансуров