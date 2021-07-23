Очередное достижение братской Турции заставляет всех мыслящих граждан Азербайджана аплодировать стоя, ибо отныне в Турции домашние животные больше не будут считаться товаром, и преступления в их отношении будут караться по всей строгости закона.

Великое национальное собрание Турции на днях приняло законопроект, защищающий права животных, сообщает турецкое издание Dailysabah. Долгожданный проект был представлен правящей Партией справедливости и развития Турции (AK Party)

До сих пор за жестокое обращение с животными в стране применялись штрафы, размер которых соответствовал штрафам, начисляемым за уничтожение имущества. Теперь, согласно новому закону, преступления в отношении животных будут рассматриваться как незаконные действия по отношению к людям.

Так, если животные были замучены в особо жестокой форме, тем более — с летальным исходом, виновным может быть вынесен приговор в виде ареста сроком от полугода до 4 лет без права замены штрафом.

Кроме того, под запрет попадают продажа кошек и собак в зоомагазинах, так как «это неэтично и негативно сказывается на их здоровье».

Как сказал журналистам член правящей партии Махир Юнал, согласно законопроекту, «животные больше не будут рассматриваться как товар, теперь они — живые существа», отметивший так же, что владельцы домашних животных должны будут стерилизовать и вакцинировать своих питомцев. Обязательной так же становится регистрация домашних животных, так как это даст возможность обнаружить безответственного хозяина, решившего избавиться от своего питомца. Нерадивым и безответственным хозяевам грозит штраф за преднамеренный отказ от кошки или собаки в размере до 2000 турецких лир (около 230 долларов).

Также новый закон расширит полномочия полиции — правоохранительные органы получили право формировать оперативные группы для выявления участников петушиных и собачьих боев.

Отметим, что в Турции традиционно хорошо относятся к бездомным животным. Местные жители, а также муниципальные органы, заботятся о них, подкармливают, здесь стали первыми в мире использовать автоматизированные кормушки для бродячих кошек и собак.

Присутствие большого количества бездомных собак и кошек возле магазинов, ресторанов и в многочисленных парках Стамбула давно уже стало своеобразным символом этого древнего города. Одним из таких парков, считающимся кошачьим раем, является Фенербахче, расположенный на Азиатской стороне города. Здесь можно наблюдать огромное количество кошачьих всех возрастов и пород, в глубине парка для них устроены домики и места для кормления.

В Стамбуле уличное животное не чувствует себя брошенным и никому не нужным, так как оно нужно всем: их кормят горожане и туристы, в холодное время года животных пускают погреться в магазины и кафе – и кошек, и собак. Даже рыбаки на набережных делятся с животными своим уловом. Кроме того, любой гражданин может позвонить в муниципалитет и заказать (совершенно бесплатно!) домик для кошек, в городе функционируют аппараты, в которых можно получить корм в обмен на пластиковые бутылки.

Несколько лет назад в Сети появилась фотография стамбульских уличных собак, лежащих возле обогревателей, установленных специально для того, чтобы животные не мерзли на улицах в холодное время года.

Такое чуткое и душевное отношение к братьям нашим меньшим вызывает восхищение и чувство глубокого уважения перед мудростью представителей городских властей страны, понимающих, что биоразнообразие города имеет право не просто на жизнь, а на комфортную жизнь, так как является одной из главных составляющих облика культурной просвещенной страны.

Мы часто произносим фразу, ставшую главенствующей за последнее время в отношениях между Азербайджаном и Турцией: ОДИН НАРОД, ДВЕ СТРАНЫ. Но если мы – один народ, то почему же отношение к бездомным животным в нашей стране отнюдь не братское? Сколько собак и кошек было забито до смерти, искалечено и изувечено за все эти годы – страшно представить! Долгое время в городе велись жестокие отстрелы – зачастую на глазах у людей! Собак – еще живых – бросали в печь крематориев, и это тоже факт, о котором писали в СМИ и в социальных сетях.

Сегодня ситуация несколько изменилась, в стране открыты приюты для бездомных животных, есть клиники, открытые в соответствии с госпрограммой, рассчитанной на гуманное сокращение поголовья уличных животных, где собак и кошек кастрируют и стерилизуют, затем чипируют и выпускают снова в естественную среду обитания. А что ждет этих животных в жестоком мире, населенном людьми, не понимающими и не принимающими биоразнообразие в городе? Естественно, их калечат, сотрудники «Топлана» по звонкам жителей отлавливают и чипированных собак, которые после отлова пропадают вникуда. Попытки граждан вернуть питомцев обратно еще ни разу не заканчивались успешно. В стране немало волонтеров, спасающих собачьи и кошачьи жизни, проходящие через семь кругов ада. Но в большинстве случаев на этих людей смотрят как на психически больных, не понимая, как можно тратить столько времени, нервов и сил на «каких-то грязных животных, место которым в печи крематория».

На днях соцсети потряс новый факт жестокости по отношению к бездомным животным. На распространенных видеокадрах одноглазая кошка, страдающая от увечья, нанесенного мясником в «Садараке» за якобы «украденное мясо». Правда, полиция провела расследование и мясник заявил, что не наносил кошке увечий, на нее якобы упали щипцы в тот момент, когда она пыталась прыгнуть на стойку. Но «случайно упавшие щипцы» навряд ли могли нанести столь серьезное увечье: лапа кошки была практически перерублена напополам. И этот случай далеко не единственный, уже были прецеденты в виде кипящего масла, налитого донярчи на спину бездомной собаки, «вина» которой заключалась в том, что животное хотело есть, и пришло к донярной точке в надежде, что люди ее накормят.

Согласно законодательству в нашей стране максимальный штраф за жестокое обращение с животными предусмотрен в размере 500 манатов. И все. И больше никаких взысканий, никаких санкций. Кроме того, многочисленные жалобы населения на акты живодерства чаще всего остаются без соответствующего расследования, меры не принимаются.

Вот и получается, что однобокие побратимы мы какие-то, не хотим брать хорошие примеры, придумываем «отмазки», замешанные на религии, вопросе безопасности и санитарии, хотя продолжаем при этом из окон кидать и пакеты с мусором, и памперсы, и пустые бутылки, а так же наваливать мусор на газоны в садах и парках города.

Пример правильного отношения к уличным животным подает и соседняя Грузия, где чипированные собаки давно уже до такой степени плотно влились в жизнь города, что местные жители вообще не представляют себе существование без них. В Тбилиси во многих магазинах проводятся многочисленные благотворительные акции в пользу бездомных животных, а на Шардени, в самом центре столицы, есть кафе, открытое специально для уличных животных. Кроме того, в Тбилиси практически не существует запретов на то, чтобы посетитель пришел в кафе или ресторан со своим питомцем.

Справедливости ради отметим, что и у нас в Баку уже постепенно внедряется практика посещения летних кафе вместе с питомцами, но многие воспринимают такие визиты негативно, и в соцсетях публикуется много негативных постов о том, что, дескать, «противно с ребенком идти в кафе, где пускают с собаками». И самое интересное, что те же самые комментаторы с пеной у рта кричат, что турки – наши братья! Так почему бы не взять пример с братской Турции и не научиться милосердию по отношению к братьям нашим меньшим? Почему бы не научиться пониманию и любви? Или святое понятие «братство» нами тоже воспринимается нами с учетом «двойных стандартов»?

Яна Мадатова

Minval.az