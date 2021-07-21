Продолжение закупок Турцией оружия и военной техники у России повлечет дополнительные санкции США.
Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.
Новость обновляется.
Продолжение закупок Турцией оружия и военной техники у России повлечет дополнительные санкции США.
Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.
Новость обновляется.
Дата: 2021/07/21 19:47
Раздел: Мир
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