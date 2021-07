Первый случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован в Индии. Как сообщает в среду газета The Times of India со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS), жертвой болезни стал 11-летний мальчик, скончавшийся во вторник.

По информации издания, ребенок был доставлен в институт 2 июля с высокой температурой и кашлем. «Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом «птичьего» или «куриного» гриппа», — приводит издание слова источника.

В настоящее время проводится поиск и выявление лиц, которые могли контактировать с мальчиком.

Minval.az