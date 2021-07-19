

В Украине разгорается борьбе относительно назначения первого главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заработать 25 сентября. Но эту должность претендуют 60 человек, их отбором занимается Совет национальной безопасности и обороны.

Предполагается, что БЭБ будет проводить в жизнь курс президента Зеленского на «деолигархизацию» Украины и замкнет на себе функции экономической безопасности, которые раньше находились в ведении Службы Безопасности Украины (СБУ) (Управление «К»), а также управлениях экономической безопасности и МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). БЭБ в первую очередь будет бороться с коррупцией, которая оценивается в 37 млрд долл. ежегодно. Впрочем, эти данные приводит Михаил Саакашвили, который в настоящее время возглавляет Совет по Национальной реформе, передает телеграм-канал «Милитарист».

Из кандидатов на роль главы БЭБ можно отметить бывшего посла в Грузии Григола Катамадзе и несколько раз занимал должности заместителя министра. Это также Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции. Депутат Рады Кирилл Куликов, бывший сотрудник Интерпола на Украине и Василь Горбаль, бывший губернатор Львовской области и бизнесмен, член совета директоров Национального банка Украины.

Сразу четыре кандидата выставило НАБУ: заместителя директора Анатолия Новака, директора департамента внутреннего аудита Романа Осипчука, начальника отдела детективов Анну Горбенко и главу финансовой разведки Раджами Джана. От Налоговой службы, которая исчезнет после появления БЭБ, выдвинуты глава службы Вадим Мельник, его заместитель Сергей Солодченко и бывшие сотрудники Роман Татаринов и Владимир Ткаченко.

Есть несколько кандидатов от прокуратуры, военнослужащий Национальной гвардии Украины и академик.

Главой отборочного комитета назначен Александр Ольшанский из Рады, который в прошлом году был назначен заместителем Саакашвили в Совете по национальной реформе, и сам он является выходцем из IT-сферы. В комитет также входит представитель Национального института стратегических исследований, заместитель главы администрации президента (АП) и советник главы АП.

Также имеются представители парламентского комитета по финансам, адвокат и специалист по налогам.

Minval.az