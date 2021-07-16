Несмотря на кажущуюся либерализацию всего отечественного законодательства в целом и процессуального в частности, налицо явно проявляющиеся в последнее время негативные тенденции.

Мало того, что участников гражданского процесса лишили права на обращение за юридической помощью к тем лицам, кому они безусловно доверяют (речь идет об упразднении института представительства в гражданском процессе), вынудив задействовать услуги только членов коллегии адвокатов, которыми всем известно, как становятся. Но сейчас был нанесен коварный удар в спину и самому институту адвокатуры, пусть слабому и ангажированному власть предержащими, но все-таки относительно независимому.

Речь идет о принятых на днях в третьем чтении поправках в Гражданско-процессуальный кодекс, а именно о новой статье – 175.4, согласно которой судьи могут штрафовать адвокатов за подачу «необоснованных» жалоб и ходатайств, препятствующих справедливому и скорейшему рассмотрению дела, на сумму до 500 манатов.

Сказать, что это грубо нарушает независимость адвокатов в судебном процессе и их права на то, чтобы самим решать, как выстраивать линию защиты интересов своего доверителя, это ничего не сказать. Попраны конституционные права граждан на предоставление им юридической помощи. Ведь любой адвокат теперь сто раз подумает, прежде чем подать жалобу или ходатайство, а не оштрафует ли его за это прыткий судья, стремящейся побыстрее закрыть очередное дело, уложившись в установленные процессуальным законодательством сроки. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас все районные суды завалены работой, потому как помимо множества уголовных и гражданских дел, на них сейчас и санкции. А за превышение сроков рассмотрение дел судей по головке не гладят, того глядишь можно предупреждение или выговор от Судебно-правового совета схлопотать. Вот и представьте, с какой радостью представители азербайджанской Фемиды будут лепить штрафы адвокатам за кажущиеся им необоснованными жалобы и ходатайства.

Доводы представителей власти в лице первого вице-спикера Милли Меджлиса Али Гусейнли и председателя Коллегии по гражданским Верховного Суда Санана Гаджиева о том, что эти изменения направлены на то, чтобы воспрепятствовать затягиванию рассмотрения дел в судах, и то, что подобные санкции будут применятся к представителям сторон, которые «неоднократно» прибегают к подобным инициативам, и они «очевидно» направлены на создание проволочек в судопроизводстве, смешны.

Что значит неоднократно? Кто может ограничить адвоката в том, сколько раз он будет подавать жалобы и ходатайства для защиты интересов клиента? В законе об этом ничего нет. И что такое «очевидно направлены на создание проволочек»? Кому очевидно – судье, который стремится побыстрее закрыть дело?

Во-первых, большинство подобных жалоб и ходатайств суд может рассмотреть, совещаясь на месте, так сказать «не отходя от кассы», то бишь не прерывая судебного заседания. И если сочтет их необоснованными – тут же отказать.

Во-вторых, принимать решение о наложении штрафа на адвоката суд должен будет, по-видимому, отдельным определением. Поскольку если делать это в протокольном порядке, он не сможет направить данную санкцию на исполнение и в этом случае указанное нововведение станет попросту «филькиной грамотой». А любое отдельное определение может быть обжаловано, вначале в том же суде, а затем и в вышестоящем. Вот и представьте, как будут завалены суды апелляционной инстанции жалобами адвокатов, считающих, что их несправедливо оштрафовали.

Но это еще полбеды. Ведь для того, чтобы определить, насколько справедливо было наложено взыскание, суд апелляционной инстанции должен будет изучить фабулу дела, то есть саму тяжбу. А если одна из сторон, не согласная с вынесенным решением, подаст апелляционную жалобу, то дело уже во второй раз будет рассматриваться вышестоящим судом, так сказать по существу. Это ли не проволочки в судопроизводстве? За что боролись – на то и напоролись.

Абсурдность данных изменений очевидна любому человеку, даже не юристу, но только не азербайджанским парламентариям.

Остается надеется только на то, что глава государства не подпишет этот грубо нарушающий конституционные права граждан и попирающий институт независимой адвокатуры закон.

P.S. Как нам сообщили в одном из высших судебных органов страны, это решение, по-видимому, назрело, так как участились случаи злоупотребления адвокатами своими процессуальными правами. Что касается того шума, который вызвали вышеупомянутые поправки в адвокатском сообществе, то он во многом связан с недоверием к судейскому корпусы. По мнению собеседника, эти нововведения призваны не только устранить негативные моменты, связанные с затягиванием дел в судах, но и дисциплинировать самих адвокатов, снизить частоту случаев злоупотреблений с их стороны. Это накладывает дополнительную ответственность и на самих судей. В любом случае, определение о наложении штрафа должно быть обоснованным и аргументированным. Кроме того, вполне вероятно, что в дальнейшем понятию «очевидно направлены на создание проволочек» будет дано судебное толкование постановлением Пленума Верховного суда, которое является обязательным для всех нижестоящих органов правосудия.

Ага Зангиланский

Minval.az